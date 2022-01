Al Garibaldi Carrara, Il Nuovo e Astoria dal 12 al 19 gennaio

martedì, 11 gennaio 2022, 09:19

Ecco la programmazione completa, con tanto di schede descrittive delle pellicole proiettate, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 12 al 19 gennaio 2022.



Programmi:CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARACINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI

CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARAMercoledi 12 Gennaio ORE 21.00 IL MARITO INVISIBILE ( Stagione Teatrale 2022 )

Giovedi 13 Gennaio

ORE 21.00 IL MARITO INVISIBILE ( Stagione Teatrale 2022 )



Venerdi 14 Gennaio

ORE 21.00 HOUSE OF GUCCI( Lady Gaga candidata come Migliore Attrice )

Sabato 15 Gennaio ORE 17.00 -21.00 HOUSE OF GUCCI( Lady Gaga candidata come Migliore Attrice )

Domenica 16 Gennaio ORE 15.00-18.00-21.00 HOUSE OF GUCCI ( Lady Gaga candidata come Migliore Attrice )

Lunedi 17 Gennaio RIPOSO

Martedi 18 Gennaio ORE 17.00 - 20.30 VAN GOGH E I GIRASOLI ( La Grande Arte al Cinema)

Mercoledi 19 Gennaio ORE 17.00 - 20.30 VAN GOGH E I GIRASOLI ( La Grande Arte al Cinema)

CINEMA/TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

Mercoledi 12 Gennaio ORE 16.30 FEDERICA PELLEGRINI-UNDERWATER ( La Divina del Nuoto italiano )

ORE 20.45 UN EROE ( Gran Prix al Festival di Cannes)



Giovedi 13 Gennaio

ORE 15.30-17.30 E' ANDATO TUTTO BENE ( Festival di Cannes )

ORE 20.45 HOUSE OF GUCCI( Lady Gaga candidata come Migliore Attrice )



Venerdi 14 Gennaio

ORE 15.30-17.30 E' ANDATO TUTTO BENE ( Festival di Cannes )

ORE 20.45 HOUSE OF GUCCI( Lady Gaga candidata come Migliore Attrice )



Sabato 15 Gennaio ORE 15.30-21.00 E' ANDATO TUTTO BENE ( Festival di Cannes )

ORE 18.00 HOUSE OF GUCCI( Lady Gaga candidata come Migliore Attrice )



Domenica 16 Gennaio

ORE 15.00-17.00 E' ANDATO TUTTO BENE ( Festival di Cannes )

ORE 19.00 HOUSE OF GUCCI( Lady Gaga candidata come Migliore Attrice )



Lunedi 17 Gennaio ORE 16.30 VAN GOGH E I GIRASOLI ( La Grande Arte al Cinema)

ORE 18.30 MILAN -SPEZIA ( In Diretta sul Grande Schermo)

ORE 20.30 DEMON SLAYER THE MOVIE: IL TRENO MUGEN ( Anime al Cinema-la Grande animazione giapponese)



Martedi 18 Gennaio ORE 16.30 VAN GOGH E I GIRASOLI ( La Grande Arte al Cinema)

ORE 20.30 DEMON SLAYER THE MOVIE: IL TRENO MUGEN ( Anime al Cinema-la Grande animazione giapponese)



Mercoledi 19 gennaio ORE 16.30 VAN GOGH E I GIRASOLI ( La Grande Arte al Cinema) NEXO

ORE 20.30 DEMON SLAYER THE MOVIE: IL TRENO MUGEN ( Anime al Cinema-la Grande animazione giapponese)



CINEMA/TEATRO ASTORIA LERICI

Mercoledi 12 Gennaio RIPOSO

Giovedi 13 Gennaio

ORE 21.00 IL CAPO PERFETTO ( Candidato all'Oscar come Miglior Film Straniero)



Venerdi 14 Gennaio

ORE 21.00 IL CAPO PERFETTO ( Candidato all'Oscar come Miglior Film Straniero)

Sabato 15 Gennaio ORE 15.45-18.00-21.00 IL CAPO PERFETTO ( Candidato all'Oscar come Miglior Film Straniero)

Domenica 16 GennaioORE 15.30 SISALE ( Teatro Bambini)

ORE 18.00-21.00 IL CAPO PERFETTO ( Candidato all'Oscar come Miglior Film Straniero)

Lunedi 17 Gennaio ORE 17.00 - 20.30 VAN GOGH E I GIRASOLI ( La Grande Arte al Cinema)



Martedi 18 Gennaio ORE 17.00 - 20.30 VAN GOGH E I GIRASOLI ( La Grande Arte al Cinema)



Mercoledi 19 Gennaio ORE 21.00 IL MALATO IMMAGINARIO ( Stagione Teatrale 2022 )







NOTE :UN EROE I L Regista Asghar Farhadi sembra davvero l'eroe . Questo suo nuovo film rappresenta un vero e proprio ritorno a casa per il regista. Un ritorno talmente tanto riuscito da vincere la Palma D'oro a Cannes. Ma, Un eroe avrebbe tutte le caratteristiche giuste anche per arrivare ancora più lontano, e puntare agli Oscar. Importantissimo premio che Farhadi, lo ricordiamo, ha già vinto per ben due volte, per Una separazione e per Il cliente. Sarebbe pura cattiveria raccontare di più di una trama che, come sempre nei migliori film di Farhadi, sembra quasi un thriller per quanto è perfettamente orchestrata. il Cast non fa altro che donare naturalezza ad una storia che come sempre per merito del regista è perfettamente in grado di calibrare i toni, fare in modo che lo spettatore sia teso e preso dalla storia per poi regalarci momenti di autentica poesia come nell'ispiratissima inquadratura finale.

FEDERICA PELLEGRINI UNDERWATER Federica Pellegrini, la celebre nuotatrice italiana, se non addirittura la più importante del nuoto femminile del nostro Paese. Dopo aver preso parte a cinque Olimpiadi e conquistato diverse medaglie nel corso della sua carriera sportiva, la Pellegrini si è ritirata nel novembre 2021 durante i Campionati italiani invernali. Oggi Federica si racconta per la prima volta, affrontando il presente e il passato senza filtri. Nel film , oltre alla Pellegrini, è presente anche Matteo Giunta, allenatore e fidanzato della nuotatrice.

E' ANDATO TUTTO BENE François Ozon emoziona la Croisette: il regista francese torna in concorso al Festival di Cannes con «Tout s'est bien passé». Alla base di «Tout s'est bien passé» c'è il romanzo omonimo di Emmanuèle Bernheim, che ha raccontato la propria storia con suo padre. la pellicola non diventa mai la tetra cronaca di un' agonia, ma mantiene e anzi aumenta verso il finale il tono scanzonato della commedia, con l'anziano André che continua a dispensare spiritosaggini fin sull'ambulanza diretta a Berna, dove, per evitare conseguenze legali, alle figlie è consigliato di non salire



HOUSE OF GUCCI il film diretto da Ridley Scott, segue la storia della famiglia Gucci, raccontando l'azienda attraverso le persone che ne hanno fatto parte, tra fama, genialità, momenti difficili e sofferenze. In particolar modo il film ruota attorno al fatto di sangue avvenuto il 27 marzo 1995 e che sconvolse il mondo della moda: l'omicidio di Maurizio Gucci. A interpretare il noto imprenditore italiano, all'epoca dei fatti già ex direttore dell'azienda, sarà Adam Driver.Lady Gaga invece veste i panni di Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Gucci che fu accusata di aver organizzato l'omicidio dopo essere stata lasciata dal marito per una donna più giovane.

VAN GOGH E I GIRASOLI Si accede al Van Gogh Museum, portando lo spettatore in un itinerario fatto di corridoi e opere d'arte, mostrando una serie di capolavori realizzati dal pittore olandese, uno dei più grandi della storia dell'arte. Intervengono i curatori del museo e diversi esperti e critici d'arte, tutti pronti ad analizzare e discutere sulle varie caratteristiche di Van Gogh, soffermandosi in particolare sui suoi celebri girasoli. I "Girasoli" sono una serie di dipinti realizzati tra il 1888 e il 1889, che raffigurano uno dei fiori più amati dall'artista, tanto da farne uno dei tratti distintivi della sua produzione. Van Gogh ha dipinto questi fiori in ogni loro fase, dal bocciolo alla fioritura, fino all'appassimento, molto spesso indici del suo stesso stato emotivo.



DEMON SLAYER THE MOVIE: IL TRENO MUGEN Un vero e proprio punto di riferimento dell'animazione mondiale tratto dal manga più venduto degli ultimi 5 anni. In Giappone ha battuto il record di incassi de "La Città Incantata", "Titanic" e "Frozen" e si prepara ora a incontrare il pubblico nelle sale italiane. La storia ci racconta di Tanjiro e i suoi compagni nell la loro prossima missione: devono raggiungere il treno Mugen, dove oltre 40 persone sembrano essere scomparse in un brevissimo lasso di tempo. Tanjiro e Nezuko, insieme a Zenitsu e Inosuke, si uniscono a uno dei più potenti spadaccini della squadra ammazzademoni, il Pilastro delle Fiamme Rengoku Kyojuro. Il gruppo si troverà ad affrontare il demone a bordo del treno Mugen, lanciato a folle velocità sui binari della disperazione più assoluta precipitando così in un sogno infinito.



IL CAPO PERFETTO Una dark comedy fortemente satirica, già molto apprezzata sin dalla sua prima mondiale.Blanco (Javier Bardem), proprietario di una storica azienda spagnola di bilance industriali, amato e stimato dai dipendenti per la sua grande umanità, è in gara con la sua impresa per un premio di eccellenza locale. Considerato da tutti e da se stesso un capo magnanimo, è disposto a qualunque cosa pur risolvere i problemi dei suoi dipendenti affinché non riducano la produttività e gli consentano di aggiudicarsi l'ambito riconoscimento. E mentre la tensione sale per la visita di ispezione della commissione del premio, Blanco inizia a collezionare una serie di errori e comici disastri che lo porteranno a dover dimostrare di essere davvero un capo perfetto.



SISALE- TEATRO BAMBINI Attraverso gli occhi di Tatò, una piccola tartaruga, partiamo: passaggi in salita e in discesa, ostacoli, avventure e incontri, momenti di crescita, fino al momento in cui Totò, divenuta adulta, arriva a deporre le sue prime uova. Il paesaggio bianco e incantato si trasfigura sullo schermo: il mare, un sole di sale, pianure, piste, strade e percorsi che si fanno viaggio. C'è il sale in scena e pochi oggetti agiti con fare semplice e necessario. Il bambino ritrova nei gesti i suoi linguaggi del gioco, le voci e i rumori di casa e del suo mondo intimo. Uno spettacolo molto coinvolgente e di grande partecipazione emotiva.



IL MALATO IMMAGINARIO ( Stagione teatrale 2022) con Emilio Solfrizzi La comicità di cui è intriso il capolavoro di Molière viene esaltata dall'esplosione di vita. Le continue fughe di Argante attraverso rimedi e cure di medici improbabili, crea situazioni esilaranti. Un richiamo al Teatro dell'Assurdo, che valorizza la genialità di Molière, il quale anticipa modalità drammaturgiche che solo nel '900 vedranno la luce. Si ride, tanto, ma come sempre l'uomo ride del dramma altrui.



IL MARITO INVISIBILE di Edoardo Erba, con Maria Amelia Monti e Marina Massironi: un'esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione. Le due protagoniste, Fiamma e Lorella, due amiche cinquantenni che non si vedono da tempo, si trovano impegnate in una videochat. Lorella annuncia a sorpresa di essersi sposata, notizia ancora più incredibile quando rivela che il nuovo marito ha una particolarità: è invisibile. Fiamma teme che l'isolamento abbia prodotto danni irreparabili nella mente dell'amica e si propone di aiutarla. La personalissima comicità delle due protagoniste ci guiderà in un viaggio che dà i brividi per quanto scottante e attuale.

Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema . NON C'E' NESSUN OBBLIGO DI PRENOTAZIONE