Al Garibaldi Carrara, Il Nuovo e Astoria dal 26 gennaio al 2 febbraio

martedì, 25 gennaio 2022, 09:03

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate in sala, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 26 gennaio al 2 febbraio.



Programmi:

CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARA

CINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

CINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI



Mercoledi 26 Gennaio

RIPOSO



Giovedi 27 Gennaio

ORE 21.00 LA FIERA DELLE ILLUSIONI (7 candidature a Critics Choice Award)



Venerdi 28 Gennaio

ORE 21.00 LA FIERA DELLE ILLUSIONI (7 candidature a Critics Choice Award)



Sabato 29 Gennaio

ORE 16.00 IL LUPO E IL LEONE ( Famiglie al Cinema)

ORE 18.00-21.00 LA FIERA DELLE ILLUSIONI (7 candidature a Critics Choice Award)



Domenica 30 Gennaio

ORE 15.30 IL LUPO E IL LEONE (Famiglie la Cinema)

ORE 17.30-20.30 LA FIERA DELLE ILLUSIONI (7 candidature a Critics Choice Award)



Lunedi 31 Gennaio

ORE 21.00 LA FIERA DELLE ILLUSIONI (7 candidature a Critics Choice Award)



Martedi 1 Febbraio

RIPOSO

Mercoledi 2 Febbraio

RIPOSO

Mercoledi 26 gennaio

ORE 17.00-20.30 ERO IN GUERRA E NON LO SAPEVO tratto dall'omonimo romanzo di Alberto Torregiani

ORE 19.00 VAMPYR ( Versione restaurata Cineteca di Bologna)



Giovedi 27 Gennaio

ORE 15.00 7 DONNE E UN MISTERO ( A Grande Richiesta)

ORE 16.45 QUEL GIORNO TU SARAI ( Giornata della Memoria)

ORE 18.30 DON'T LOOK UP ( A Grande Richiesta)

ORE 21.00 LA SCELTA DI ANNE (Europe Direct ingresso gratuito offerto dalla Provincia )



Venerdì 28 Gennaio

ORE 15.15 QUEL GIORNO TU SARAI ( Giornata della Memoria)

ORE 17.00-19.00 7 DONNE E UN MISTERO ( A Grande Richiesta)

ORE 21.00 DON'T LOOK UP ( A Grande Richiesta)



Sabato 29 Gennaio

ORE 15.00-18.00-21.00 ENNIO ( Anteprima Nazionale)



Domenica 30 Gennaio

ORE 15.00-18.00-21.00 ENNIO ( Anteprima Nazionale)



Lunedi 31 Gennaio

ORE 15.00 7 DONNE E UN MISTERO ( A Grande Richiesta)

ORE 16.45 QUEL GIORNO TU SARAI ( Giornata della Memoria)

ORE 18.30 DON'T LOOK UP ( A Grande Richiesta)

ORE 21.00 THE NAKED MOUNTAIN ( Rassegna Cinema e Montagna)



Martedi 1 Febbraio

ORE 15.00 7 DONNE E UN MISTERO ( A Grande Richiesta)

ORE 16.45 QUEL GIORNO TU SARAI ( Giornata della Memoria)

ORE 18.30 DON'T LOOK UP ( A Grande Richiesta)

ORE 21.00 THE NAKED MOUNTAIN ( Rassegna Cinema e Montagna)



Mercoledi 2 Febbraio

ORE 15.00 QUEL GIORNO TU SARAI ( Giornata della Memoria)

ORE 16.45-21.15 7 DONNE E UN MISTERO ( A Grande Richiesta)

ORE 18.30 DON'T LOOK UP ( A Grande Richiesta)



Mercoledi 26 Gennaio

RIPOSO



Giovedi 27 Gennaio

ORE 21.00 LA FIERA DELLE ILLUSIONI (7 candidature a Critics Choice Award)



Venerdì 28 Gennaio

ORE 21.00 LA FIERA DELLE ILLUSIONI (7 candidature a Critics Choice Award)



Sabato 29 Gennaio

ORE 15.30-18.15-21.00 LA FIERA DELLE ILLUSIONI (7 candidature a Critics Choice Award)



Domenica 30 Gennaio

ORE 15.30-18.15-21.00 LA FIERA DELLE ILLUSIONI (7 candidature a Critics Choice Award)



Lunedi 31 Gennaio

ORE 21.00 LA FIERA DELLE ILLUSIONI (7 candidature a Critics Choice Award)



Martedi 1 Febbraio

RIPOSO



Mercoledi 2 Febbraio

RIPOSO

ERO IN GUERRA E NON LO SAPEVO Dopo oltre trent'anni di fuga il Terrorista dei P.A.C. Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia e consegnato all'Italia per scontare la sua pena. Il libro ripercorre quella tragica giornata quando l'orefice Torregiani venne ammazzato da sicari ingaggiati appositamente. Il figlio, Alberto Torregiani rimase ferito nell'agguato e da quel giorno subisce il calvario di una sedia a rotelle a causa di un proiettile che lo colpì alla schiena. Il libro verità, scomodo, crudo... ripercorre quegli istanti, le giornate di gioia precedenti all'agguato, la seconda vita di Alberto e le considerazioni che hanno portato un ragazzino a chiedersi il perché di tanto dolore e tanta cattiveria.



VAMPYR Un horror onirico, uno dei grandi film della storia del cinema, una delle avventure più enigmatiche e coinvolgenti che gli occhi degli spettatori abbiano mai incontrato. "Vampyr" di Carl Theodor Dreyer, nell'edizione restaurata dalla Deutsche Kinematek e dalla Cineteca di Bologna, Prima opera sonora di Dreyer, girato nel 1932, è proiettato in versione originale tedesca con i sottotitoli in italiano. In "Vampyr" la fonte di ispirazione utilizzata dal cineasta danese per raccontare una storia di vampiri, non è più il romanzo di Bram Stoker com'era più spesso accaduto fino a quel momento, bensì la novella di Joseph Sheridan Le Fanu. Partendo da quelle pagine nasce un film fantastico, un film di nebbie, di luminescenze, di poche parole, di terrificanti rumori. La prima proiezione ebbe luogo a Berlino il 6 maggio 1932 e fu un colossale fiasco. L'avanguardia di Dreyer non fu compresa dal pubblico. Ma oggi possiamo dire che il suo gioiello ha fatto storia. Questa è una delle rare occasioni di vederlo al cinema.



7 DONNE E UN MISTERO E' Natale e Susanna (Diana Del Bufalo) fa rientro nella grande villa di campagna dove è cresciuta. Qui trova ad attenderla sua madre Margherita (Margherita Buy), sua nonna Rachele (Ornella Vanoni), sua zia Agostina (Sabrina Impacciatore) e la sua sorella minore Caterina (Bendetta Porcaroli). Le tensioni fra di esse non tardano a farsi sentire, si capisce subito che ognuna ha qualcosa da nascondere



QUEL GIORNO TU SARAI da una pièce del suo Proton Theatre, Mundruczó torna a Cannes con un'opera in tre episodi, tre periodi storici, tre generazioni di una famiglia d'origine ebraica: un'indagine genealogica sull'eredità di traumi e stigma, fragilità e schemi comportamentali/ interpretativi, dalle macerie della Seconda guerra mondiale al melting pot globale e xenofobo d'oggi.



DON'T LOOK UP film diretto da Adam McKay, racconta di come il professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) insieme a Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), studentessa di astronomia prossima alla laurea, durante le loro ricerche facciano una scoperta terribile: una cometa, grande quanto l'Everest, è entrata nell'orbita del sistema solare ed è in rotta di collisione con il nostro pianeta. I due si affannano ad avvisare autorità competenti del possibile impatto, ma nessuno sembra essere interessato alla gravità di questa minaccia, che rischierebbe di distruggere la Terra e i suoi abitanti. Comunicare alla popolazione cosa potrebbe entrare nella nostra atmosfera sembra un avviso troppo scomodo e allarmistico da dare.



LA SCELTA DI ANNE Francia, 1963. Anne ama la letteratura e ha deciso di farne un mestiere, fuggendo un destino proletario. Sui banchi è brillante, sulla pista da ballo altrettanto. Tra una birra e un twist, dribbla gli uomini che la desiderano come in un romanzo rosa. Ma Anne preferisce la letteratura alta e affonda gli occhi blu tra le pagine di Sartre e di Camus. In un ambiente e in un Paese che condanna il suo desiderio e guarda con diffidenza alla sua differenza, Anne scopre un giorno di essere incinta e privata della libertà di decidere del proprio corpo e del proprio futuro. Intanto conta le settimane e cerca disperatamente di trovare una soluzione



ENNIO Il caplavoro di Giuseppe Tornatore tra aneddotica e archivio cinematografico, uno svelamento seducente che non si vorrebbe finisse mai.Bastano soltanto poche note per riconoscere una musica composta dal grande Ennio Morricone. Già, perché, di fatto, il celebre compositore romano è stato un vero e proprio motivo d'orgoglio per il cinema nostrano (e non solo). Ammirato in tutto il mondo, imitato da numerosi altri compositori, fonte di ispirazione per migliaia di artisti e capace di conferire ai film da lui musicati un carattere inconfondibili



THE NAKED MOUNTAIN Il 26 febbraio 2016 Alex Txikon, insieme al pakistano Ali Sadpara e all'italiano Simone Moro, ha raggiunto la vetta del Nanga Parbat a quota 8.126 metri. Si è trattato della prima scalata invernale terminata con successo alla vetta di quella che viene definita la montagna nuda o, peggio, la montagna killer. Questo documentario racconta l'impresa.



LA FIERA DELLE ILLUSIONI film diretto da Guillermo del Toro, con Brandley Cooper nelle vesti di un giovane giostraio, nonché abile truffatore. Il ragazzo, infatti, ha la capacità di manipolare le persone con poche precise parole. Per mettere a segno i suoi imbrogli l'uomo conquista una psichiatra (Cate Blanchett) con cui collaborerà, che si rivelerà essere ancora più pericolosa di lui. La donna è una manipolatrice corrotta che, ad un certo punto, comincia ad ingannare anche lui.

IL LUPO E IL LEONE Alma è una giovane promettente pianista, in lizza per la filarmonica di Los Angeles. La morte del nonno la riporta, però, d'urgenza tra i boschi canadesi in cui ha trascorso l'infanzia. Qui fa amicizia con la femmina di lupo artico a cui il nonno era solito offrire ospitalità e, una mattina, dopo una violenta tempesta, si ritrova letteralmente tra le mani un cucciolo di leone, scampato ad un atterraggio aereo di emergenza. Quando anche la lupa porta in casa di Alma il suo cucciolo, il piccolo di lupo e quello di leone diventano inseparabili. Ma mamma lupa scompare improvvisamente e Alma non se la sente di ripartire: tocca a lei, ora, fare da madre ai due animali e assicurarsi che non accada loro nulla di male.