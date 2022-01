Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti

Altre notizie brevi

martedì, 4 gennaio 2022, 19:00

Piogge e temporali, con possibili nevicate sopra i 600 metri, sono in arrivo per domani, mercoledì 5 gennaio. I fenomeni si estenderanno, a partire dalla mattinata e dalle zone centro-settentrionali della Toscana, al resto della regione.

martedì, 4 gennaio 2022, 14:34

In questi giorni sia il comune di Montignoso che quello di Carrara hanno votato contro il disegno di legge sulla concorrenza, e questa iniziativa è stata salutata favorevolmente da Massa città in Comune, che aveva pubblicamente sostenuto l'importanza di votare contro un disegno di legge che metterebbe sul mercato, servizi...

martedì, 4 gennaio 2022, 10:46

In occasione del “ponte” per la festività dell'Epifania alcuni servizi dell’Azienda USL Toscana nord ovest modificheranno i loro orari al pubblico venerdì 7 gennaio.In particolare venerdì rimarranno chiusi gli uffici dei centri direzionali di Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno e gli altri servizi che abitualmente osservano il turno di riposo nella...

martedì, 4 gennaio 2022, 10:18

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate in sala, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 5 al 12 gennaio.

martedì, 4 gennaio 2022, 10:17

Gli uffici della amministrazione provinciale di Massa-Carrara resteranno chiusi al pubblico il giorno 7 gennaio 2022. Lo prevede un decreto del presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, che applica i principi della revisione della spesa, adottati fin da una delibera dell'allora giunta provinciale nel 2012.

lunedì, 3 gennaio 2022, 16:58

E’ in pieno svolgimento la campagna vaccinale della Toscana, che punta ad aumentare la già ragguardevole platea dei vaccinati con terza dose. Il prossimo lunedì 10 gennaio apriranno tre hub aziendali per la somministrazione della dose booster: Eli Lilly a Sesto Fiorentino, Confindustria Toscana Nord a Montecarlo-Lucca, Solvay a Rosignano...

lunedì, 3 gennaio 2022, 13:48

È attiva dal 1° gennaio 2022 la Conciliazione Paritetica per i passeggeri del trasporto regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Uno strumento messo a punto insieme alle Associazioni dei Consumatori con l'obiettivo di risolvere le piccole controversie attraverso un sistema rapido, efficace e gratuito senza ricorrere alla giustizia ordinaria.

venerdì, 31 dicembre 2021, 09:34

Arcipelago Massa e Azione si incontrano per discutere di programmi, idee e proposte per la città di Massa. <Come Azione stiamo incontrando partiti e associazioni civiche del campo progressista per aprire un tavolo nella città in vista delle prossime elezioni amministrative.

giovedì, 30 dicembre 2021, 16:47

Il presidente del consiglio Stefano Benedetti alla luce dell’aumento dei contagi degli ultimi giorni determinati dalla variante Omicron, a seguito della quale si preannuncia un picco di diffusione nel mese di gennaio, ritiene che si debba riadottare misure precauzionali maggiori.Per questo dopo la corrispondenza intercorsa con il sindaco e il...

giovedì, 30 dicembre 2021, 09:47

La sezione Massa-Montignoso dell’associazione Italia Nostra, ha inviato una missiva al presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, in merito alla presentazione del rendering dell’idrovora sul Fosso Poveromo.