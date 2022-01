Allerta meteo, lunedì 10 gennaio codice giallo per neve e vento

Altre notizie brevi

lunedì, 10 gennaio 2022, 13:23

La bassa pressione si allontana dalla Toscana, portando via la pioggia e mitigando le nevicate ma rafforzando i venti di grecale che soffieranno con intensità su Amiata, Arcipelago e sulla costa centro-meridionale, con locali forti raffiche anche sulle pianure.

lunedì, 10 gennaio 2022, 08:56

Lunedì 10, ore 18, ripartono gli appuntamenti " social " di ForzaItalia Toscana: una tavola rotonda indetta dalla responsabile Antonella Gramigna,Dipartimento Made in Italy ForzaItalia Toscana, con la presenza di espressioni di alto livello professionale in vari ambiti, quali Alberto Milani ( President Italy American Chamber e Founder Piazza italia...

venerdì, 7 gennaio 2022, 14:10

Potrà comportare riduzioni dell'offerta ferroviaria ordinaria lo sciopero dei dipendenti di Trenitalia, proclamato dalle ore 9 alle 17 di sabato 8 gennaio dai sindacati Or.S.A. e UGL, che riguarderà l'intero territorio nazionale con l'eccezione di Intercity e trasporto regionale della Liguria.

mercoledì, 5 gennaio 2022, 17:26

Tempo in peggioramento nel corso della giornata di oggi, mercoledì 5 gennaio, per l'ingresso di una perturbazione di origine nord-atlantica che porterà pioggia, locali temporali, neve anche a quote collinari e mari mossi e molto mossi.

mercoledì, 5 gennaio 2022, 14:24

Riparte il "Concorso Nazionale di Poesia Religiosa "San Pio X" in lingua italiana e dialetto organizzato dalla parrocchia San Pio X, a Massa, all'interno delle attività culturali dell'Associazione culturale Anspi. E' uscito infatti in questi giorni il regolamento della ventiquattresima edizione del Premio, curato da Sandro Scuto, che vede come...

mercoledì, 5 gennaio 2022, 13:00

Emesso aggiornamento allerta gialla per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti, attualmente in corso fino alle ore 22 di mercoledì 5 gennaio 2022.

martedì, 4 gennaio 2022, 19:00

Piogge e temporali, con possibili nevicate sopra i 600 metri, sono in arrivo per domani, mercoledì 5 gennaio. I fenomeni si estenderanno, a partire dalla mattinata e dalle zone centro-settentrionali della Toscana, al resto della regione.

martedì, 4 gennaio 2022, 14:34

In questi giorni sia il comune di Montignoso che quello di Carrara hanno votato contro il disegno di legge sulla concorrenza, e questa iniziativa è stata salutata favorevolmente da Massa città in Comune, che aveva pubblicamente sostenuto l'importanza di votare contro un disegno di legge che metterebbe sul mercato, servizi...

martedì, 4 gennaio 2022, 13:11

Emessa allerta gialla per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti, a partire dalle ore 10 fino alle ore 18 di mercoledì 5 gennaio 2022.

martedì, 4 gennaio 2022, 10:46

In occasione del “ponte” per la festività dell'Epifania alcuni servizi dell’Azienda USL Toscana nord ovest modificheranno i loro orari al pubblico venerdì 7 gennaio.In particolare venerdì rimarranno chiusi gli uffici dei centri direzionali di Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno e gli altri servizi che abitualmente osservano il turno di riposo nella...