Annuale di counseling di Aspic Toscana anche quest'anno a Carrara

martedì, 18 gennaio 2022, 11:09

E' dello scorso 12 gennaio l'approvazione alla Camera, praticamente all'unanimità, della proposta di legge che abilita all'utilizzo, insegnamento e valorizzazione delle competenze non cognitive in ambito didattico. Proposta che finalmente prevede una sperimentazione alla formazione di competenze extradisciplinari ad oggi sempre più importanti al fine di incrementare le cosiddette 'life skills.



Quelle abilità, cioè, che formano a comportamenti positivi e di adattamento.



Rendendo l'individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita quotidiana .In pratica la capacità di vivere imparando a gestire le emozioni, ma anche la lo stress, la comunicazione efficace, l'empatia, il pensiero creativo e quello critico, oltre che l'abilità di prendere decisioni e risolvere problemi.



Quello che viene chiamato problem solving. Competenze mai così importanti in questo momento storico di enormi cambiamenti e della cui importanza con questa proposta di legge si prende consapevolezza finalmente anche a livello istituzionali, per la crescita personale sia di adulti che dei ragazzi.



Anticipandone da tempo lo studio e la sperimentazione nella formazione personale e professionale parte per il terzo anno a Carrara domenica 6 febbraio, il Corso Annuale di Counseling di Aspic Toscana. "Sette incontri, uno al mese" ci dice Sergio Giannini, direttore di Aspic Toscana" rivolti a chiunque desideri oggi stimoli per sviluppare ed incrementare le proprie potenzialità' ed efficacia. Dedicato sia a chi utilizza la comunicazione come strumento di lavoro, sia a chi voglia ampliare le proprie competenze potenziando abilità comunicative e di crescita a livello sia personale che professionale".



Un evento importante per la Citta' dato che prima di Carrara, i corsi annuali di questa Scuola (nb. la prima in Italia nata , ormai, piu' di 30 anni fa) sono sempre stati tenuti nella sede di Firenze . Aspic Toscana, Scuola Europea di Counseling professionale , ha iniziato e consolidato da tempo tramite referenti locali il rapporto con la Città . Ricordiamo il recente spettacolo "Le donne di Chernobil" a settembre con il Patrocinio del Comune e in collaborazione con Animosi Caffè realizzato con la tecnica del Draming, gli incontri presso la Biblioteca Comunale sull'empowerment femminile e quelli di consulenza gratuita durante il recente periodo del lockdown aperti a tutti in collaborazione con la specifica sezione nazionale di Aspic Emergenza

Il corso si svolgerà a Carrara in Via 7 luglio 3 con inizio domenica 6 febbraio, ed è' articolato in sette incontri con frequenza mensile di una giornata (domenica) esclusi i mesi di luglio ed agosto:



In presenza e in on line, ove se ne verificasse la necessità, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di formazione. Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione acquisendo, per chi volesse approfondire, la possibilità' di proseguire al secondo e terzo anno del Master Triennale in Gestalt Counseling e quindi la formazione professionalizzante.



Per info ed iscrizioni: wap 349.0501119 – 320.0124349 / mcl@aspictoscana.it