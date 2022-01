Appello di Italia Nostra in vista del consiglio comunale a Carrara

lunedì, 31 gennaio 2022, 09:28

In un comunicato Italia Nostra sezione apuo lunense, ha inviato una nota stampa con alcuni punti rilevanti per la discussione in consiglio comunale sull'articolo 21, riguardanti gli Agri Marmiferi.



"Italia Nostra Apuo-Lunense rinnova, ai signori consiglieri, l'invito ad integrare il regolamento in approvazione con alcune proposte innovative nella gestione del bene comune: Agro marmifero.



Accade sovente che l'attività di cava, oltre a comportare il depauperamento permanente del territorio e del paesaggio, sia esercitata in violazione delle autorizzazioni, non ultimo il recente caso di Boccanaglia Alta.



Il regolamento in approvazione prevede premialità trasferendo ai cavatori l'esclusivo esercizio degli agri marmiferi per i prossimi venticinque anni, ma non prevede sanzioni incisive nel caso di violazione delle prescrizioni presenti nell'autorizzazione.



Il regolamento e la concessione possono prevedere sanzioni integrative all'autorizzazione.

Italia Nostra chiede all'amministrazione comunale e al consiglio comunale, di rafforzare il regolamento con le seguenti proposte:



1) decadenza della Concessione

In caso di:

- violazioni che incidono sul paesaggio (D.Lgs 42/2004) e sull'ambiente (T.U. D.Lgs 152/2006) anche riferite alla gestione delle acque e dei residui di lavorazione;

- lavorazioni in difformità dal progetto autorizzato che comportano varianti sostanziali;

- attività che determina situazioni di pericolo idrogeologico o di sicurezza per i lavoratori o la popolazione;

- mancata corresponsione annuale del canone di concessione.

2) fideiussione di scopo :

stante la presenza al monte di depositi quantificati in milioni di mc di terre e rocce da scavo, si chiede che i progetti ammissibili siano subordinati alla riduzione del rischio idrogeologico, provvedendo allo smaltimento del materiale incoerente depositato nel sito di cava con cadenza annuale e redigendo il piano straordinario di gestione terre e detriti, sottoposto a verifica dello stato dei luoghi, art. 25, LRT 35/2015 (Obblighi informativi connessi all'esercizio dell'attività estrattiva). Il comune predispone l'archivio informatico del materiale incoerente depositato nei siti estrattivi, richiedendo al concessionario una fideiussione di scopo pari all'importo dei costi di smaltimento del materiale presente, da escutere con la verifica annuale dei quantitativi previsti non rimossi, in caso di inadempienza. Con la fideiussione di scopo il comune può direttamente provvedere a spese del concessionario alla rimozione di terre e rocce da scavo depositate in cava riducendo il rischio idrogeologico.

3) opere di interesse generale – penali – responsabilità contrattuale

Nella proposta del disciplinare, art. 8, Attività di controllo e penali, non sono previste penali nel caso di opere di interesse generale incompiute.

Addirittura, l'art. 7 sembra prevedere una seconda possibilità di presentazione di un nuovo progetto da parte del concessionario "bocciato" in sede di prima presentazione.

Nell'autorizzazione di cava (LRT 35 2015), non a caso, viene prevista la fideiussione a carico della ditta (in favore dell'A.C.) per le opere di ripristino finale del sito in caso di inadempienza.



Con il presente regolamento invece si affida al cavatore l'utilizzo esclusivo di un bene paesaggistico, ambientale e patrimoniale senza prevedere penali.

Il regolamento deve prevedere salvaguardie a favore dell'amministrazione comunale e dei cittadini disciplinando le conseguenze derivanti da inadempienze dovute al concessionario nella realizzazione delle opere di interesse generale autorizzate comprensive di garanzie patrimoniali, penali e poteri sostitutivi, che consentano all'A.C. di completare l'opera ed essere risarcita del danno patito"