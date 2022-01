Attività educative alla Padula: aperto il bando per la gestione dei servizi al Villino Vittoria

venerdì, 14 gennaio 2022, 20:28

Al via il bando per l’affidamento del nuovo centro dedicato alle attività educative, ludiche e di socializzazione al Villino Vittoria in località Padula. Tutti i dettagli sono pubblicati sul sito del Comune di Carrara all’indirizzo https://carrara.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti2/-/papca/display/1659023. Le domande di partecipazione alla «procedura aperta per l’affidamento del servizio integrativo per la prima infanzia per il sostegno educativo e sociale alla famiglia denominato “Centro per bambini e famiglie e spazio gioco” in localita’ Padula» dovranno essere presentate attraverso la Elettronica START entro il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 21 Gennaio 2022.

Attraverso questa procedura verrà affidato il servizio integrativo per la prima infanzia denominato “Centro per bambini e famiglie e Spazio Gioco” presso il “Villino Vittoria”, in località Padula. Il servizio è articolato in un “Centro bambini e famiglie” rivolto a minori da 18 mesi a 6 anni ed ai loro genitori o adulti ed in un “Centro Giochi”, rivolto a minori da 18 mesi a 6 anni non accompagnati. Il periodo di affidamento va dal 1 febbraio al 15 giugno 2022, (salvo variabili specificate nel bando e con possibilità di rinnovo). Il servizio é inteso come spazio dedicato ai bambini e alle famiglie per svolgere attività educative, ludiche e di socializzazione con la finalità di promuovere l’autonomia e il benessere dei bambini: i minori avranno l’opportunità di avvicinarsi alla vita di comunità, sperimentare attività espressive e creative in funzione della loro crescita e dello sviluppo di autonomia, anche attraverso azioni di prevenzione contro ogni forma di emarginazione.