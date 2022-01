"Basta con l'alternanza scuola lavoro, vicinanza alla famiglia di Lorenzo Parelli"

giovedì, 27 gennaio 2022, 19:30

I circoli del partito di Rifondazione comunista di Massa, Carrara e Montignoso esprimono la loro vicinanza alla famiglia di Lorenzo Parelli, morto durante uno stage di alternanza scuola lavoro.

"I ragazzi della sua età - dice una nota - devono stare a scuola per crescere la loro capacità critica, per migliorare le proprie conoscenze, per formarsi come cittadini di domani. Purtroppo oggi nella scuola si sono fatti passi indietro, lo diciamo da quando il sistema di sfruttamento chiamato alternanza scuola lavoro è stato introdotto."

Negli '70 all'elevazione dei diritti dei diritti dei lavoratori è corrisposto l'aumento della produttività del lavoro, questo dovrebbe insegnare che il benessere collettivo passa dalla qualità del lavoro e dalla sicurezza. "Oggi, l'avidità del capitale - continua Rifondazione comunista - sta portando nella direzione diametralmente opposta, le riforme del lavoro, che hanno visto spesso il centrosinistra protagonista, hanno reso precari stupendi e tempi di lavoro."

Rifondazione comunista condanna l'alternanza scuola lavoro, le parole della consigliera di Fratelli d'Italia di Montignoso, Manuela Aiazzi e la posizione del ministro degli interni contro gli studenti che stavano manifestando a Roma in sostegno alla famiglia di Lorenzo e per il proprio futuro: "Invitiamo quindi tutte le amministrazioni pubbliche ad esprimere la propria contrarietà rispetto a questi strumenti di sfruttamento e ad abolire, nelle loro attività ogni forma di alternanza scuola lavoro o di lavoro gratuito mascherato da falso volontariato."