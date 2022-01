Bollette in arrivo in Lunigiana

Altre notizie brevi

lunedì, 31 gennaio 2022, 20:11

Nausicaa Spa ricorda che a seguito delle nuove disposizioni regionali emesse a inizio gennaio, i rifiuti provenienti da utenze colpite da Covid sono assimilati alla frazione secco-indifferenziato. Questo significa che i cittadini affetti da Covid dovranno conferire i propri rifiuti, non differenziati, utilizzando: i contenitori del secco, se si tratta...

lunedì, 31 gennaio 2022, 12:22

Da martedì primo febbraio i cittadini che hanno diritto ai bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale possono presentare domanda per richiedere un contributo a fondo perduto per la sostituzione dell’impianto termico individuale di climatizzazione invernale presso l’abitazione principale

lunedì, 31 gennaio 2022, 09:28

In un comunicato Italia Nostra sezione apuo lunense, ha inviato una nota stampa con alcuni punti rilevanti per la discussione in consiglio comunale sull'articolo 21, riguardanti gli Agri Marmiferi."Italia Nostra Apuo-Lunense rinnova, ai signori consiglieri, l'invito ad integrare il regolamento in approvazione con alcune proposte innovative nella gestione del bene...

sabato, 29 gennaio 2022, 22:36

Si stanno concludendo le operazioni di recupero di un escursionista sul monte Marmagna, sul confine tra le province di Parma e Massa Carrara. L’uomo, classe 1960 residente a Parma, partito dal rifugio Mariotti, è scivolato nei pressi della vetta finendo sul versante toscano, a circa 600 metri dalla cresta su...

sabato, 29 gennaio 2022, 16:41

Stefano Alberti ed Elena Mosti, dopo aver sentito personalmente il signor Caffaz, esprimono a lui solidarietà per gli insulti e le minacce ricevute in quanto ebreo.

sabato, 29 gennaio 2022, 14:50

"In soli 3 anni e con una pandemia in corso l'amministrazione M5S ha rinnovato e ammodernato il sistema di raccolta dei rifiuti permettendo a 32mila utenti di poter finalmente effettuare una differenziata "vera", con tutte le 5 frazioni.

sabato, 29 gennaio 2022, 14:49

Tamponi antigenici gratuiti per i bambini e le bambine che frequentano le scuole del Comune di Montignoso grazie alla collaborazione e al supporto della Fondazione Monasterio che metterà a disposizione il personale medico sanitario a partire dal prossimo 1 febbraio 2022.

sabato, 29 gennaio 2022, 11:27

La Lega Giovani Carrara bacchetta l'amministrazione 5 Stelle sul tema dei fondi PNRR. Al centro della discussione un nuovo bando supplementare per il servizio civile, con 8 mila nuovi posti disponibili. "Visto che, sulle politiche giovanili, è stato fatto il nulla elevato all'ennesima potenza, la giunta e tutta la maggioranza...

venerdì, 28 gennaio 2022, 20:40

Il Movimento Giovanile della Sinistra di Massa-Carrara aderisce convintamente allo sciopero indetto dai rappresentanti degli studenti di venerdì 4 febbraio alle ore 9,30 in piazza Gramsci a Carrara: Intendiamo, insieme ai nostri coetanei, rivendicare giustizia per Lorenzo Parelli, lo studente di Udine morto in fabbrica durante l'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro.

venerdì, 28 gennaio 2022, 20:27

Lorenzo Baruzzo, coordinatore di Fratelli d'italia Carrara, in una nota stampa, esprime la solidarietà del partito per Simone Caffaz, colpito da attacchi antisemiti sulla sua chat personale. "Nel prendere atto degli episodi di antisemitismo-dice Baruzzo - nei sui confronti, denunciati sulla stampa, il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d'Italia, esprime...