Città in Comune: "Da Massa silenzio sulla legge della concorrenza"

martedì, 4 gennaio 2022, 14:34

In questi giorni sia il comune di Montignoso che quello di Carrara hanno votato contro il disegno di legge sulla concorrenza, e questa iniziativa è stata salutata favorevolmente da Massa città in Comune, che aveva pubblicamente sostenuto l'importanza di votare contro un disegno di legge che metterebbe sul mercato, servizi pubblici.



Di questo, il gruppo fa menzione in un comunicato, nel quale bacchetta anche l'amministrazione comunale massese, per non aver preso in considerazione la stessa decisione, presa dagli altri due comuni Apuani :"Non lo hanno capito i parlamentari locali - affermano - ai quali ormai un mese fa abbiamo chiesto di esprimersi ufficialmente,ma dai quali abbiamo

ottenuto solo un assordante silenzio. Non lo hanno capito i consiglieri comunali di Massa ai quali abbiamo spedito il solito testo approvato sia a Montignoso che a Carrara, ma che ad oggi non hanno assolutamente dato alcun seguito".



"Eppure c'è chi - prosegue - come Fratelli d'Italia si vanta di fare opposizione al governo Draghi, ma non se la sente evidentemente di fare opposizione a chi vuole fare profitto pescando dalle tasche dei cittadini; c'è chi si autodefinisce di "sinistra" e dovrebbe avere a cuore la pubblicizzazione dei servizi pubblici essenziali, ma in realtà di sinistra gli è rimasto solo il posto del cuore e tutto il resto, idee e cervello, si è spostato gradualmente a destra; c'è chi come il nostro sindaco - conclude - che ha lanciato strali contro GAIA in campagna elettorale e invece si è tirato indietro quando c'è stato da prendere posizione per la pubblicizzazione evitando accuratamente, oggi, di andare contro al governo sostenuto dalla sua Lega sulla privatizzazione dei servizi pubblici ".



Massa città in Comune, ha annunciato, inoltre, che proseguirà nella opera a tutela e negli interessi dei cittadini, e ha invitato chi si identifica nella linea intrapresa, ad unirsi nella missione.