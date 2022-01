Confagricoltura Toscana: “Peste suina, giusto anticipare macellazioni nelle province di Massa Carrara e Lucca”

Altre notizie brevi

mercoledì, 19 gennaio 2022, 15:05

"E' essenziale che la peste suina non prenda piede in Toscana e allo stesso che nessuno si lasci ad andare agli allarmismi. Per questo facciamo un appello a tutti gli allevatori affinché continuino a collaborare con l'Asl, che sta già monitorando gli allevamenti. Dopo la pandemia Covid, il settore non può permettersi un'altra mazzata economica".

mercoledì, 19 gennaio 2022, 14:52

Il bonus verde per recuperare parchi e giardini storici persi ed abbandonati e sostenere la ripresa del florovivaismo locale fortemente colpito dalla pandemia. La proroga triennale delle agevolazioni fiscali da parte del Governo nazionale, fortemente sostenute da Coldiretti per rilanciare il verde urbano dando contestualmente una nuova e più capillare...

mercoledì, 19 gennaio 2022, 14:51

"L'esperienza delle Regioni Piemonte e Liguria, che stanno affrontando la peste suina con serietà ed efficacia, ci fornisce gli strumenti per anticipare i tempi delle decisioni e non ritardarli ulteriormente. La Regione Toscana metta in atto misure celeri e chiare per combattere il fenomeno".

mercoledì, 19 gennaio 2022, 14:51

“Sono state moltissime le associazioni sportive e sociali che lo scorso anno hanno contribuito fattivamente alla pulizia di aree del territorio in alcuni casi anche difficilmente raggiungibili. Per questo ringrazio tutti i volontari che si sono prestati a partecipare alle iniziative non solo per l’indubbia ricaduta positiva sull’ambiente, ma anche...

mercoledì, 19 gennaio 2022, 12:46

Il bando è raggiungibile tramite il link https://www.politichegiovanili.gov.it/

martedì, 18 gennaio 2022, 19:19

L’associazione “Alberto Benetti” si unisce al dolore della moglie Carla e delle figlie Alessandra, Elena e Giulia per l’improvvisa scomparsa di Elio Lazzarotti, maestro dello sport Coni, amico e già membro dell’Associazione. I funerali si terranno mercoledì 19 gennaio alle 15 presso la chiesa dei Quercioli.

martedì, 18 gennaio 2022, 15:09

"Molto bene il varo della campata centrale del nuovo ponte di Albiano Magra ma ora si rispetti il tabellino di marcia per non danneggiare oltre cittadini ed imprese". Ad invocare il rispetto dei tempi di realizzazione del nuovo ponte di Albiano Magra è Cna che ha seguito con molto interesse...

martedì, 18 gennaio 2022, 15:08

Sono 187 gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica situati in provincia di Massa Carrara che verranno riqualificati grazie ad un intervento da 7.328.000 euro nell’ambito di “Sicuro, verde, sociale”, il programma finanziato garzie al Next Generation EU e al Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Fondo Complementare).

martedì, 18 gennaio 2022, 13:31

Gennaio è tempo di buoni propositi e di nuovi inizi. Anche Farfalle in Cammino, associazione di Turismo Responsabile nata nel 2004 in Lunigiana, invita all'assemblea dell'associazione; aperta non solo ai soci, ma anche a tutti coloro che hanno interesse nel conoscere le iniziative del gruppo.

martedì, 18 gennaio 2022, 13:24

Partiranno entro gennaio i lavori per la rimozione dei rifiuti dall’area residenziale davanti l'ex colonia Torino a Massa, finanziati dall’accordo di programma 2016.Terminata il 29 ottobre scorso la fase di gara, e conclusasi nei giorni scorsi la valutazione delle offerte pervenute, i lavori sono stati finalmente aggiudicati da parte di...