Confartigianato: dalla regione Toscana tre bandi ristori Covid

Altre notizie brevi

lunedì, 17 gennaio 2022, 11:20

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Ducato di Massa si è riunito sia per esaminare il consuntivo dell’attività svolta nel corso del 2021 (cogliendo in pieno tutti gli obiettivi fissati), sia per progettare e lanciare il Programma (Covid permettendo) che l’Associazione intende realizzare nel corso del 2022.

domenica, 16 gennaio 2022, 16:19

In Toscana sono 581.415 i casi di positività al Coronavirus, 10.287 in più rispetto a ieri (4.178 confermati con tampone molecolare e 6.109 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono l'1,8% in più rispetto al totale del giorno precedente.

sabato, 15 gennaio 2022, 14:39

Alla presenza del consigliere regionale Giacomo Bugliani e del consigliere comunale Luca Barattini si né svolto mercoledi 12 gennaio un incontro dei due circoli. La riunione è stata aperta con la commemorazione di David Sassoli,presidente del Consiglio Europeo,successivamente sono state introdotte le linee guida per un programma politico di qualificazione...

sabato, 15 gennaio 2022, 13:52

Con il nuovo anno, riprendono i corsi di formazione a Confimpresa Toscana Massa Carrara, punto di riferimento per l’intera Regione Toscana. Si chiude un anno difficile, a causa dell’emergenza da pandemia Covid19 per cui tante lezioni sono state svolte su piattaforma on line.

sabato, 15 gennaio 2022, 13:50

Il sindaco Persiani ha firmatato poco fa un'ordinanza per la "sospensione dell'attività di vendita e di somministrazione con sgombero di tutti gli avventori presenti (sia all'interno del locale che aree esterne) e chiusura del medesimo dalle ore 24:00 fino alle ore 05:00 del giorno successivo".

venerdì, 14 gennaio 2022, 20:33

“Abbiamo dato il via libera all’assunzione a tempo indeterminato di 174 infermieri nel Sistema sanitario regionale”. Ad annunciarlo è il presidente Eugenio Giani. E’ stato il direttore della Sanità regionale, Federico Gelli, ad autorizzare le Aziende a farlo.

venerdì, 14 gennaio 2022, 20:28

Al via il bando per l’affidamento del nuovo centro dedicato alle attività educative, ludiche e di socializzazione al Villino Vittoria in località Padula. Tutti i dettagli sono pubblicati sul sito del Comune di Carrara all’indirizzo https://carrara.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti2/-/papca/display/1659023. Le domande di partecipazione alla «procedura aperta per l’affidamento del servizio integrativo per la prima...

venerdì, 14 gennaio 2022, 14:14

In un comunicato stampa, il Movimento Cinque Stelle di Carrara risponde ad alcune affermazioni di Nicola Pieruccini ( Lega), riguardanti la gestione degli spazi verdi in città, con l'impianto di 537 alberi a seguito del conseguimento dei fondi ottenuti tramite progetto. "È evidente- scrive il movimento - che questa parte della...

venerdì, 14 gennaio 2022, 14:08

Si informa la cittadinanza che, per motivi organizzativi, non sarà possibile effettuare prelievi ematici presso la Casa della Salute di Massa di via Bassa Tambura in queste quattro giornate di sabato:- sabato 22 gennaio 2022;- sabato 29 gennaio 2022;- sabato 12 febbraio 2022;- sabato 19 febbraio 2022.Si fa presente che tutte le altre attività sanitarie...

venerdì, 14 gennaio 2022, 14:04

“Lunigiana Land Art” è il il progetto vincitore dell’avviso pubblico “Borghi in Festival” promosso dal Ministero della cultura e presentato dal Comune di Mulazzo (capofila) insieme agli 11 Comuni lunigianesi di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri che nel 2022 daranno...