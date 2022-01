Domanda di contributo 2022

Altre notizie brevi

martedì, 11 gennaio 2022, 14:00

Codice giallo per vento forte dalle 13 di oggi, martedì 11 e per l’intera giornata di domani, mercoledì 12 gennaio.

martedì, 11 gennaio 2022, 09:19

Ecco la programmazione completa, con tanto di schede descrittive delle pellicole proiettate, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 12 al 19 gennaio 2022. Programmi:CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARACINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARAMercoledi 12 Gennaio ORE 21.00 IL MARITO INVISIBILE ( Stagione Teatrale 2022...

lunedì, 10 gennaio 2022, 21:31

Se entro 24 ore dall’attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o test molecolare, il cittadino non ha ancora ricevuto la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid19, direttamente e automaticamente (tramite email), dagli organi competenti delle Asl, il referto di negativizzazione del test “è valido a tutti gli effetti”...

lunedì, 10 gennaio 2022, 13:23

La bassa pressione si allontana dalla Toscana, portando via la pioggia e mitigando le nevicate ma rafforzando i venti di grecale che soffieranno con intensità su Amiata, Arcipelago e sulla costa centro-meridionale, con locali forti raffiche anche sulle pianure.

lunedì, 10 gennaio 2022, 08:56

Lunedì 10, ore 18, ripartono gli appuntamenti " social " di ForzaItalia Toscana: una tavola rotonda indetta dalla responsabile Antonella Gramigna,Dipartimento Made in Italy ForzaItalia Toscana, con la presenza di espressioni di alto livello professionale in vari ambiti, quali Alberto Milani ( President Italy American Chamber e Founder Piazza italia...

domenica, 9 gennaio 2022, 19:56

Prolungato fino a domattina, 10 gennaio, il codice giallo per neve attualmente in corso sulle zone più orientali dell'Appennino fiorentino e aretino con accumuli in collina fino a circa 10 cm (occasionalmente neve anche a quote inferiori ai 200 metri con accumuli inferiori a 2 cm).

venerdì, 7 gennaio 2022, 14:10

Potrà comportare riduzioni dell'offerta ferroviaria ordinaria lo sciopero dei dipendenti di Trenitalia, proclamato dalle ore 9 alle 17 di sabato 8 gennaio dai sindacati Or.S.A. e UGL, che riguarderà l'intero territorio nazionale con l'eccezione di Intercity e trasporto regionale della Liguria.

mercoledì, 5 gennaio 2022, 17:26

Tempo in peggioramento nel corso della giornata di oggi, mercoledì 5 gennaio, per l'ingresso di una perturbazione di origine nord-atlantica che porterà pioggia, locali temporali, neve anche a quote collinari e mari mossi e molto mossi.

mercoledì, 5 gennaio 2022, 14:24

Riparte il "Concorso Nazionale di Poesia Religiosa "San Pio X" in lingua italiana e dialetto organizzato dalla parrocchia San Pio X, a Massa, all'interno delle attività culturali dell'Associazione culturale Anspi. E' uscito infatti in questi giorni il regolamento della ventiquattresima edizione del Premio, curato da Sandro Scuto, che vede come...

mercoledì, 5 gennaio 2022, 13:00

Emesso aggiornamento allerta gialla per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti, attualmente in corso fino alle ore 22 di mercoledì 5 gennaio 2022.