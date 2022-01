Electro Mechanics, aperte le iscrizioni al corso di formazione tecnica superiore per la riparazione e la manutenzione di macchinari e impianti industriali di tipo meccanico ed elettrico

giovedì, 27 gennaio 2022, 12:29

Il corso, della durata di 800 ore, formerà e inserirà nel mondo del lavoro venti nuovi tecnici

Sono aperte le iscrizioni al corso IFTS (Istruzione e Formazione tecnica Superiore) intitolato ELECTRO MECHANICS - Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali. Il corso, completamente gratuito, è finanziato dalla Regione Toscana e Giovani Sì, attraverso il Fondo Sociale Europeo.

Il progetto formativo sarà gestito dall'agenzia formativa capofila Teseo, in partenariato con l'Istituto Superiore "Domenico Zaccagna" di Carrara, Assoservizi Formazione di Confindustria Livorno Massa Carrara, l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda Euro Motor Service.

Il percorso avrà una durata complessiva di 800 ore. Le prime 560 ore saranno teorico-pratiche in aula/laboratorio, dove i partecipanti avranno l'opportunità di svolgere lezioni caratterizzate da esercitazioni e simulazioni, attraverso l'utilizzo delle attrezzature messe a disposizione dall'istituto Zaccagna, in particolare presso la sede dell'istituto Galilei in via Campo d'Appio a Carrara. Le restanti 240 ore, infine, vedranno gli allievi impegnati in uno stage presso aziende del settore, al fine di acquisire competenze tecnico-professionali ed entrare in contatto con il mondo del lavoro.

Le aziende possono segnalare fin da ora l'interesse ad accogliere in stage gli allievi del corso al termine delle lezioni all'indirizzo email: donati@assoserviziformazione.it

L'obiettivo, infatti, è quello di formare e inserire nel mondo del lavoro, in particolare nel settore dell'elettromeccanica, nuovi tecnici in grado di svolgere operazioni di riparazione e manutenzione su impianti industriali di tipo meccanico ed elettrico; verificare l'efficienza degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica e l'efficienza energetica sia delle macchine utensili che delle centraline di comando dei macchinari; installare e configurare sistemi di controllo attraverso la programmazione di PLC.

Per poter partecipare è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: età superiore ai 18 anni, diploma di scuola superiore o diploma professionale di tecnico oppure ammissione al quinto anno di scuola superiore.

Il corso si svolgerà da febbraio 2022 a gennaio 2023 presso le aule di Assoservizi Formazione, viale XX Settembre, 118 - Carrara (MS) e l'ISIS Domenico Zaccagna, via Campo d'Appio, 90 - Carrara (MS).

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate agli Uffici delle Agenzie formative Teseo, via Bocchette angolo via dei Fabbri snc, 55041 Capezzano Pianore - Camaiore (LU)., e Assoservizi Formazione, viale XX Settembre 118 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, entro e non oltre le ore 18.00 di venerdì 18 febbraio, debitamente compilate in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo. Le schede per le iscrizioni sono disponibili presso le stesse agenzie oppure scaricabili dai siti: www.assoserviziformazione.it e www.teseoagenzia.it.

Per maggiori informazioni contattare l'agenzia Teseo (telefono 0584.426202, mail agenziaformativa@teseofor.it) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, oppure Assoservizi Formazione (telefono 0585.846328 mail donati@assoserviziformazione.it) dal lunedì al venerdì 8.30-13.00, 14.30-18.00.