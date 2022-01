Europa Verde Carrara: "Non usare in maniera impropria la sigla 'Verdi'"

Altre notizie brevi

Un mese con accesso libero per il vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni. Dal 27 gennaio al 27 febbraio, l'Azienda USL Toscana nord ovest metterà in atto una campagna straordinaria di vaccinazione pediatrica aprendo nelle proprie sedi vaccinali delle finestre orarie durante le quali sarà possibile accedere liberamente,...

"Dopo il parco giochi di Avenza nasceranno altri due parchi che andranno ad allungare la lista degli interventi realizzati da questa amministrazione nell'ambito delle attrazioni per i più piccini."Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle Carrara interviene in merito alle nuove aree divertimento "Siamo ben felici che a breve prenderanno...

Il Consiglio di Amministrazione del gestore idrico GAIA S.p.A. ha approvato il progetto di sostituzione di 197 metri di rete fognaria e la posa di nuove fognature nel Comune di Fosdinovo, in località Carignano, per un investimento di oltre 60mila euro.

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate in sala, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 26 gennaio al 2 febbraio.Programmi:CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARACINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI

La Lega di Massa è felice per il drive trough organizzato presso il piazzale de "Le Jare" e che la proposta abbia trovato concretezza e per questo ringrazia la Misericordia.

Con l’ordinanza del presidente della giunta regionale 11 gennaio, n.3 sono state introdotte nuove procedure per la raccolta dei rifiuti Covid. I rifiuti provenienti dalle abitazioni in cui è presente una o più persone positive si conferiscono come indifferenziato, nel RUR (senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata).

Venerdì 28 gennaio, alle ore 16:30 proseguono gli incontri di lettura e musica per famiglie con bambini da zero a sei anni inseriti in Nati per Leggere, il programma di promozione della lettura in età precoce, che si svolge in collaborazione con i Volontari Lettori Nati per Leggere e gli...

Come preannunciato dall'ordinanza dei giorni scorsi sono iniziati, con l'intervento programmato dalla Provincia di Massa-Carrara, i lavori di asfaltatura lungo la SP 71 della Bocca di Magra, a Marina di Carrara: è il tratto di litoranea che dall'incrocio con Via Galilei porta al confine con la provincia della Spezia.

Test antigenici gratuiti all'ex mercato delle Jare grazie alla presenza del DriveThrough della Misericordia di Massa.

A partire da domenica 30 gennaio il dottor Giovanni Raffi concluderà la propria attività di medico di famiglia dell'ambito territoriale di Massa-Montignoso.