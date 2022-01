FdI: "Solidarietà a Simone Caffaz vittima di antisemitismo"

Altre notizie brevi

Il Movimento Giovanile della Sinistra di Massa-Carrara aderisce convintamente allo sciopero indetto dai rappresentanti degli studenti di venerdì 4 febbraio alle ore 9,30 in piazza Gramsci a Carrara: Intendiamo, insieme ai nostri coetanei, rivendicare giustizia per Lorenzo Parelli, lo studente di Udine morto in fabbrica durante l'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro.

Fino al 27 febbraio accesso libero per il vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni. L'Azienda USL Toscana nord ovest ha lanciato la campagna straordinaria di vaccinazione pediatrica e ha aperto, nelle proprie sedi vaccinali, finestre orarie durante le quali si può accedere liberamente, senza prenotazione, per far fare...

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Carrara fa il punto sugli interventi e investimenti fatti da questa amministrazione sulle scuole riconoscendo che, in questi quasi cinque anni, il patrimonio scolastico è stato oggetto di attenzioni come mai era avvenuto in precedenza, specie per interventi che hanno riguardato la sicurezza...

"Per salvare il latte toscano e le aziende che lo producono va fissato un prezzo minimo che copra tutte le spese. E bisogna valorizzare il più possibile il marchio toscano". Il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri, lancia due proposte per superare la morsa tra aumento dei costi (in particolare per l'energia)...

Volt, movimento progressista ed europeista, ha deciso di appoggiare la candidatura di Serena Arrighi e di entrare nella coalizione di centrosinistra continuando la propria collaborazione con il PD.

Le arie di Mascagni e non solo saranno protagoniste del concerto organizzato dall'Associazione "Donatori di musica"che si terrà nell'atrio dell'ospedale Apuane di Massa, lunedì 31 gennaio alle ore 17. Un tocco di poesia che permetterà ai pazienti del reparto di oncologia, diretto da Andrea Mambrini, ai loro familiari, ai volontari e agli operatori...

Sono quattro le candidature relative all'edilizia scolastica che la Provincia di Massa-Carrara ha presentato entro la scadenza del 28 gennaio sul portale Ares dell'anagrafica scolastica regionale per ottenere finanziamenti pe 21 milioni e 556 mila euro sul Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Unione Europea.

Fino al 12 febbraio alcune strade provinciali della zona di costa sono interessate da lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale: per consentirne l'esecuzione il Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara ha emesso un'ordinanza, in vigore dal 29 gennaio 2022, con la quale nei tratti interessati viene istituito un senso unico...

l gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle interviene in merito all'azzeramento delle spese che le associazioni sportive avrebbero dovuto pagare per l'uso di piscine e impianti sportivi comunali nel periodo 2020-2022."Si tratta di un importante segnale di attenzione che questa amministrazione ha voluto rivolgere nei confronti di atleti e associazioni...

I circoli del partito di Rifondazione comunista di Massa, Carrara e Montignoso esprimono la loro vicinanza alla famiglia di Lorenzo Parelli, morto durante uno stage di alternanza scuola lavoro.