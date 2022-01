Forti ad Anpi: «Spiacevole malinteso. Nessun riferimento a personaggi o movimenti politici»

Altre notizie brevi

venerdì, 14 gennaio 2022, 14:14

In un comunicato stampa, il Movimento Cinque Stelle di Carrara risponde ad alcune affermazioni di Nicola Pieruccini ( Lega), riguardanti la gestione degli spazi verdi in città, con l'impianto di 537 alberi a seguito del conseguimento dei fondi ottenuti tramite progetto. "È evidente- scrive il movimento - che questa parte della...

venerdì, 14 gennaio 2022, 14:08

Si informa la cittadinanza che, per motivi organizzativi, non sarà possibile effettuare prelievi ematici presso la Casa della Salute di Massa di via Bassa Tambura in queste quattro giornate di sabato:- sabato 22 gennaio 2022;- sabato 29 gennaio 2022;- sabato 12 febbraio 2022;- sabato 19 febbraio 2022.Si fa presente che tutte le altre attività sanitarie...

venerdì, 14 gennaio 2022, 14:04

“Lunigiana Land Art” è il il progetto vincitore dell’avviso pubblico “Borghi in Festival” promosso dal Ministero della cultura e presentato dal Comune di Mulazzo (capofila) insieme agli 11 Comuni lunigianesi di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri che nel 2022 daranno...

venerdì, 14 gennaio 2022, 12:31

Una giovane donna di 25 anni è caduta in casa stamattina, alle 10.57, nella zona di Carrara. Si è procurata un trauma cranico ed è stata portata in codice giallo con Pegaso all'ospedale Apuane. Oltre a Pegaso intervenute automedica di Carrara e ambulanza della Pubblica Assistenza di Carrara - sezione Avenza.

venerdì, 14 gennaio 2022, 12:19

Il Decreto Legge “Milleproroghe” 228 del 30/12/2021”, entrato in vigore a fine anno, ha disposto un nuovo rinvio dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, che quindi entrerà in vigore dal 1 luglio 2022.

venerdì, 14 gennaio 2022, 11:37

Nel primo anno di vigenza del "Regolamento valorizzazione luoghi del commercio del Centro Storico e del Centro Città" l’amministrazione comunale ha riconosciuto alle attività commerciali ed artigianali risorse per un totale di 50 mila euro. Il Regolamento approvato nel 2020, infatti, consente a tali esercenti di accedere, tramite avvisi pubblici,...

venerdì, 14 gennaio 2022, 09:00

Italia Viva auspica che i progetti del PNRR possano essere una vera opportunità per la città. Ma in quali direzioni intende muoversi l'amministrazione grillina di Carrara?

giovedì, 13 gennaio 2022, 18:13

L’ordinanza del presidente della Giunta Regionale 11 gennaio 2022, n.3 ha introdotto nuove procedure per la raccolta dei rifiuti per le persone risultate positive al covid in isolamento domiciliare. In osservanza delle nuove direttive regionali sono state rese operative le nuove regole nella raccolta dei rifiuti Covid per soggetti che...

giovedì, 13 gennaio 2022, 15:42

Ha preso il via ufficialmente il progetto europeo SECURDOMINO – "Seveso sites: assessment of integrated safety-security hazards and risks and related domino effects", finanziato dalla Commissione Europea con il programma LIFE.

giovedì, 13 gennaio 2022, 15:00

Il territorio di Massa e Carrara vedrà sorgere, entro la fine del 2026, tre nuove Case della Comunità. A Pontremoli verrà ampliata l’attuale sede, a Massa e a Montignoso le strutture saranno costruite ex novo. I nuovi edifici sono interamente finanziati con i fondi del PNRR per oltre 10 milioni...