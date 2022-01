I prossimi appuntamenti dedicati ai bambini e ai ragazzi in biblioteca a Carrara

lunedì, 24 gennaio 2022, 13:44

Venerdì 28 gennaio, alle ore 16:30 proseguono gli incontri di lettura e musica per famiglie con bambini da zero a sei anni inseriti in Nati per Leggere, il programma di promozione della lettura in età precoce, che si svolge in collaborazione con i Volontari Lettori Nati per Leggere e gli operatori di Nati per la Musica di Massa-Carrara.

Sabato 29 gennaio, alle ore 18:00, torna il consueto appuntamento mensile con le letture ad alta voce, a cura dei volontari del Circolo LaAV Teens Carrara: verrà proposta la lettura di brani dedicati a Mary Poppins, la simpatica magica bambinaia protagonista dei libri di scritti da Pamela Lyndon Travers.

L’ingresso alle due iniziative, che si tengono presso la Biblioteca Civica in piazza Gramsci a Carrara, è libero, su prenotazione, telefonando al numero 0585/641370, oppure inviando una mail a bibliocarrara@comune.carrara.ms.it

In base all’ultimo decreto legge in materia di norme anti Covid-19, la partecipazione agli eventi è consentita solo ai possessori di Green Pass rafforzato, agli utenti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. E' obbligatorio indossare una mascherina di tipo Ffp2 a partire dai 6 anni in su.