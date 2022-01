Il Consorzio aderisce al 'Fit for 55' lanciato dalla commissione europea per affrontare la trasizione ecologica

martedì, 18 gennaio 2022, 12:42

L'ambiente e le energie rinnovabili come fonte di risorsa e di sviluppo per proseguire a pieno regime nella direzione europea della transizione ecologica. Questa la sfida ambientale lanciata dal Consorzio 1 Toscana Nord con l'approvazione del piano triennale (2022-2024) per l'ambiente e le energie rinnovabili da parte dell'assemblea consortile. Un piano ambizioso e articolato che il Consorzio, dopo essere stato il primo Ente Consortile in Italia ad aver proclamato e aderito alla dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale, vuol mettere in atto seguendo i dettami e i principi cardine lanciati dalla Commissione Europea con il programma denominato " Fit for 55". Oltre un milione di investimento per il 2022 è quanto previsto dal piano. "Abbiamo lanciato un pacchetto di proposte volto a migliorare sensibilmente l'efficientamento energetico- sottolinea il Presidente del Consorzio 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi – soprattutto attraverso un maggior impiego delle energie rinnovabili. A tal proposito è stato fissato come obiettivo da raggiungere entro il 2030 quello del 40% di energia prodotta da fonti rinnovabili contro il 32% stabilito nel 2018. Questo vuol dire che ogni anno dovremmo incrementare di un 1,1% la produzione della quota di energia rinnovabile. Il progetto prevede di implementare l'uso del fotovoltaico con nuovi installazioni di impianti già esistenti sulle nostre sedi e sugli edifici di nostra proprietà e regolamentati secondo il sistema "scambio sul posto" con vendita di energia elettrica tramite GSE. Grazie a queste buone pratiche possiamo utilizzare già da molti asnni il segno e il logo del gruppo A2A che certifica l'energia prodotta da fonti rinnovabili sostenibili. In questi ultimi anni abbiamo aumentato l'energia rinnovabile di quasi il 50% di produzione e ci prefissiamo di raggiungere 131.734 kwh nel 2022 ". Importante anche il fronte della riqualificazione degli edifici (sede di Capannori e di Viareggio) a cui sono destinati oltre 800mila euro ed in particolare il restyling delle superficie degli edifici esistenti per aumentare al 75% l'efficientamento energetico riducendo conseguentemente del consumo di energia per edifici di una soglia pari al 36%. L'Ente Consortile inoltre si pone come obiettivo il rispetto della riduzione del 55% di anidride carbonica emessa dal proprio parco mezzi cercando di completare anno dopo anno la sostituzione del parco mezzi e acquistando auto e furgoni ad emissione zero e/o elettriche. Infine per quanto riguarda la piantumazione degli alberi l'obiettivo prefissato è quello di piantare 1000 alberi nelle aree del comprensorio.