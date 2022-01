Italia Viva pensa che sia imprescindibile che nel futuro di Carrara si debbano prevedere politiche urbane concrete riferite alla mobilità sostenibile

mercoledì, 26 gennaio 2022, 20:48

Italia Viva pensa che sia imprescindibile che nel futuro di Carrara si debbano prevedere politiche urbane concrete riferite alla mobilità sostenibile, al risparmio energetico, all'utilizzo delle donazioni digitali.

"E' necessario - dice Fabrizio Volpi di Italia Viva - che le ingenti risorse del PNRR siano inserite in una strategia unitaria, nella quale le scuole diventino uno strumento di trasformazione del territorio in un contesto di pianificazione locale. Nonostante l'amministrazione 5 Stelle abbia puntato il dito sulla pericolosità delle scuole cittadine, ad oggi abbiamo registrato solo nulla di fatto".

"I fatti - continua Fabrizio Volpi - evidenziano tempi eccessivamente lunghi per la realizzazione degli interventi previsti dall'inconcludente assessore Andrea Raggi, oltre ad un'eccessiva frammentazione dei programmi di spesa dovuta all'incompetenza dei 5 Stelle."

Si sono registrate perdite di finanziamenti già autorizzati. Italia Viva ricorda anche che sono stati pubblicati avvisi per l'edilizia scolastica rivolti a comuni, provincie e città metropolitane ed il piano di riparto alle regioni di risorse per la messa in sicurezza delle scuole.

"Gli amministratori grillini - incalza ancora Fabrizio Volpi - hanno sempre parlato di progetti irrealizzabili, come il nuovo polo scolastico di Marina di Carrara, oppure il progetto per la scuola Giromini di Marina di Carrara."

Fabrizio Volpi di Italia Viva conclude: "Nell'intervallo di tempo che intercorre fra l'avvio di un iter burocratico e la sua conclusione dei ondi PNRR, considerato che il tempo politico del Movimento 5 Stelle è scaduto, Italia Viva auspica che finché questa amministrazione avrà la responsabilità di governare dovrà lavorare a favore della città e non perdere più opportunità in merito a tutti i finanziamenti previsti per le scuole, per il futuro auspica competenza ed attenzione nei confronti del territorio in grado di misurarsi con le sfide e le opportunità che la città di Carrara avrà davanti."