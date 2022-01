Italia Viva: Su progetto di riqualificazione a Bonascola, decisioni calate dall’alto dei 5 stelle

venerdì, 14 gennaio 2022, 09:00

Italia Viva auspica che i progetti del PNRR possano essere una vera opportunità per la città. Ma in quali direzioni intende muoversi l'amministrazione grillina di Carrara?

“Abbiamo appreso dalla stampa che nell’agenda dell'assessore Andrea Raggi c’è una riunione partecipativa sul progetto di riqualificazione di Bonascola”. Ma nulla più, ragion per cui IV entra a gamba tesa su Raggi.

“É’ noto invero che i 5 Stelle non hanno mai amato i percorsi decisionali inclusivi e lo hanno dimostrato in questi anni, per cui sorprende che abbiamo fatto questa uscita tardiva. Italia Viva è sempre stata favorevole invece al coinvolgimento delle persone nelle scelte importanti e crede fermamente che queste vadano ascoltate ex ante e non ex post”.

Il confronto con la cittadinanza previsto tra un mese, secondo IV appare “un escamotage last minute piuttosto che un’ azione di ascolto. Infatti non è chiaro il perché, a pochi

giorni dall' ufficializzazione del finanziamento da 10 milioni di euro, siamo venuti a conoscenza dell’intervento da 1 milione e 630 mila euro per la ristrutturazione della ex ludoteca, la riqualificazione degli spazi aperti e la realizzazione della rotatoria su via provinciale Carrara-Avenza, nonostante il bando ministeriale di partecipazione è attivo da mesi”.

Secondo IV “sarebbe stato sostanziale, inoltre, informare la cittadinanza e fare assemblee pubbliche anche sugli altri progetti: la scuola Buonarroti a Marina di Carrara ex Palazzo Pisani e la piscina a Carrara centro”. Infine, Italia Viva lamenta che non sia stata individuata un’unica “zona bersaglio degradata” su cui puntare ed orientare i fondi del PNRR.