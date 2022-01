Lavoro: uno specialista esperto 730-ISEE, lo cerca il Caf di Coldiretti

Altre notizie brevi

mercoledì, 26 gennaio 2022, 20:48

Italia Viva pensa che sia imprescindibile che nel futuro di Carrara si debbano prevedere politiche urbane concrete riferite alla mobilità sostenibile, al risparmio energetico, all'utilizzo delle donazioni digitali.

mercoledì, 26 gennaio 2022, 20:47

Caritas Diocesana, Misericordia San Francesco di Massa, Croce Rossa Massa Carrara e “Mensa della Cervara” (denominata Centro Sociale Caritas), a seguito di una convenzione con il Comune di Massa hanno costituito il “Tavolo solidale” per aiutare le famiglie in difficoltà economica.

mercoledì, 26 gennaio 2022, 20:36

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Carrara interviene sulla recente notizia di cronaca che ha visto coinvolto un bambino aggredito perché di religione ebraica. "Con la ricorrenza del Giorno della Memoria alle porte, proviamo un profondo senso di disgusto e amarezza per i fatti che hanno visto coinvolto...

mercoledì, 26 gennaio 2022, 20:35

Il circolo Arci Trentuno Settembre va contro le parole espresse dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Manuela Aiazzi, riguardo al ragazzo di 18 anni morto mentre svolgeva delle attività di alternanza scuola lavoro.

mercoledì, 26 gennaio 2022, 13:08

"A seguito dell'acquisto del nuovo programma informatico per la gestione del canone unico di occupazione del suolo pubblico riferito ai passi carrabili lungo le strade provinciali è stato necessario verificare lo stato attuale delle occupazioni": comincia così la risposta data dalla Provincia di Massa-Carrara alla interrogazione del gruppo consiliare 'Cambiamo...

mercoledì, 26 gennaio 2022, 10:46

Sabato 29 gennaio alle ore 15 si svolgerà una visita guidata pubblica per conoscere al meglio gli alberi nel Parco della Rinchiostra. "Il Comitato "Giù le mani dal Parco della Rinchiostra" ritiene che per difendere e apprezzare un bene comune occorre conoscerlo, per questo ritiene che guardare da vicino le...

mercoledì, 26 gennaio 2022, 10:28

Giovedì 27 gennaio, alle ore 11:00, il presidente Michele Palma ha convocato in adunanza straordinaria aperta e in forma solenne il consiglio comunale, che si terrà da remoto, in modalità videconferenza, nell’ambito delle misure dettate per l’emergenza Covid- 19.

martedì, 25 gennaio 2022, 19:39

Le sigle e i loghi nel mondo frenetico nel quale viviamo sono fondamentali. Spesso non ci fermiamo nemmeno a leggere i dettagli, i nostri occhi semplicemente riconoscono , codificano e passano senza filtri le informazioni alla nostra mente.

martedì, 25 gennaio 2022, 18:42

Un mese con accesso libero per il vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni. Dal 27 gennaio al 27 febbraio, l'Azienda USL Toscana nord ovest metterà in atto una campagna straordinaria di vaccinazione pediatrica aprendo nelle proprie sedi vaccinali delle finestre orarie durante le quali sarà possibile accedere liberamente,...

martedì, 25 gennaio 2022, 13:39

"Dopo il parco giochi di Avenza nasceranno altri due parchi che andranno ad allungare la lista degli interventi realizzati da questa amministrazione nell'ambito delle attrazioni per i più piccini."Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle Carrara interviene in merito alle nuove aree divertimento "Siamo ben felici che a breve prenderanno...