Le Farfalle in cammino: assemblea annuale dei soci

martedì, 18 gennaio 2022, 13:31

Gennaio è tempo di buoni propositi e di nuovi inizi. Anche Farfalle in Cammino, associazione di Turismo Responsabile nata nel 2004 in Lunigiana, invita all'assemblea dell'associazione; aperta non solo ai soci, ma anche a tutti coloro che hanno interesse nel conoscere le iniziative del gruppo.

Farfalle in cammino organizza iniziative a sfondo sociale, itinerari di turismo responsabile in Lunigiana, attività didattiche e laboratori per le scuole, iniziative volte alla promozione della consapevolezza del territorio e delle proprie origini, la tutela dell’ambiente e l’integrazione sociale.

Tra le iniziative più importanti realizzare negli ultimi anni ci sono la rassegna Chiese Castelli Palazzi Aperti in Lunigiana, l’apertura al pubblico del Castello di Malgrate, le attività didattiche per le scuole presso il Centro didattico di Sorano a Filattiera, e un grande evento di socialità enogastronomica, il Tour-day (Turdéi) di Pontremoli.

L’assemblea sarà un momento di incontro fondamentale per condividere le iniziative concretizzate nel 2021, nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo, e per annunciare i progetti che ci auguriamo di portare a termine nel 2022. L'assemblea, inoltre, rappresenterà l'occasione per ritrovarsi e ascoltare nuove proposte, ma soprattutto per dare il benvenuto a chiunque voglia sostenere Farfalle in Cammino diventando un nuovo socio.

