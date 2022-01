M5S: "In questi cinque anni tanti interventi al patrimonio scolastico"

venerdì, 28 gennaio 2022, 13:35

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Carrara fa il punto sugli interventi e investimenti fatti da questa amministrazione sulle scuole riconoscendo che, in questi quasi cinque anni, il patrimonio scolastico è stato oggetto di attenzioni come mai era avvenuto in precedenza, specie per interventi che hanno riguardato la sicurezza degli edifici.



"Siamo in campagna elettorale ed è partito il gioco di chi le spara più grosse - inizia così l'intervento dei 5 Stelle - tanto grosse da dover leggere sui giornali critiche all'attenzione dedicata alle scuole da questa amministrazione. Italia Viva si accorge solo oggi che le scuole del territorio sono vecchie e accusa l'attuale amministrazione di non aver fatto nulla e non aver guardato al futuro. Nonostante sarebbe bene non dare seguito alle dichiarazioni di chi ha bazzicato le stanze della politica locale da tempo immemore senza evidentemente mai accorgersi dello stato delle scuole, iniziamo coi dati e le smentite".



I pentastellati entrano quindi più nel dettaglio " Nonostante due anni col personale a ranghi ridotti, lockdown, smart working, e le mille altre difficoltà del periodo Covid, questa amministrazione è riuscita a fare per gli edifici scolastici quanto mai fatto da nessuno in precedenza perché, mentre dal 2007 al 2012 l'investimento sulle scuole è stato di 330mila euro all'anno, l'amministrazione attuale in soli 5 anni ha investito sul patrimonio scolastico 2 milioni all'anno ed ha investito anche guardando al futuro, vincendo un bando da 7 milioni di euro per la completa ricostruzione della scuola media Buonarroti che porta così ad un totale di 17 milioni le risorse dedicate alle scuole. E se già questi sono dati dimostrabili carte alla mano che sbriciolano le falsità dette da Italia Viva, entriamo ancora più nel dettaglio e vediamo qualche intervento fatto per capire meglio di cosa stiamo parlando - continuano i 5 Stelle- perché l'amministrazione è intervenuta con installazione di 17 Nuove caldaie in sostituzione di quelle presenti dagli anni '80, interventi per adeguamento Covid su 5 istituti per circa 260.000€, ottenimento Scia antincendio per 5 istituti ed altre in corso, messa in sicurezza strutturale per 4 istituti, efficientemente energetico su 2 istituti, miglioramento sismico di 3 istituti, interventi per miglioramento area di accesso per 2 scuole, interventi su tetti e coperture che hanno riguardato 2 edifici e soprattutto 2 nuove edificazioni riguardanti la scuola Taibi di Fossone e la Giromini ancora in corso. Il fatto più importante, che fa capire la coscienza con la quale questa amministrazione ha affrontato il tema scuole, è la verifica della vulnerabilità sismica iniziata e finita da questa amministrazione su tutte le scuole, ripetiamo, su tutte le scuole di competenza comunale. I riciclati politicanti di Italia Viva dovrebbero saperlo bene che, per obbligo di legge, l' attività di verifica sismica avrebbe dovuto concludersi nel 2013, ma è evidente che da chi ci ha preceduto era stata ritenuta di scarsa importanza".



"Concludiamo spiegando nuovamente che, in merito alla Giromini, l'amministrazione ha scelto di riprogettare completamente la scuola intervenendo anche con risorse proprie per consentire un rapido inizio dei lavori. Al nostro insediamento si è trattato di scegliere fra perdere un parziale finanziamento e dare alla città una scuola già "vecchia" , oppure riprogettare, finanziare e intervenire in modo definitivo avvalendosi delle migliori tecnologie disponibili. Trattandosi di luoghi frequentati da bambini e personale ogni giorno, l'amministrazione non ha avuto dubbi su quale potesse essere la scelta migliore, scelta che il gruppo ha sempre appoggiato".



Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Carrara consiglia ad Italia Viva quantomeno di informarsi in maniera adeguata ed evitare di prendere in giro i cittadini basando la campagna elettorale su falsità e slogan che smentiremo puntualmente".