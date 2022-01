Movimento giovanile della sinistra: "Massa non è una città per i giovani"

martedì, 18 gennaio 2022, 10:14

In un comunicato stampa, il Movimento Giovanile della Sinistra, critica la giunta comunale di Massa e il sindaco Persiani, per aver imposto la chiusura dei locali a mezzanotte, cosa decisa a seguito degli episodi di malamovida degli scorsi giorni. Il Movimento non si spiega una simile decisione, in un momento drammatico per i locali di somministrazione e trova l'iniziativa non utile per combattere e prevenire la violenza operata da alcuni, punendo tutti indistintamente: "A questo proposito - affermano - si potrebbe intervenire chiedendointerventi mirati delle forze dell'ordine senza ricorrere aprovvedimenti totalizzanti e dannosi che rischiano di aumentare ancor dipiù il degrado, infatti, chi non può consumare al bar se ne porta dacasa. Ancor più importante è a nostro avviso chiedersi "Perché accadetutto questo?" domanda che l'attuale classe dirigente non è in grado diporsi"Il movimento, inoltre, sottolinea che la città è moribonda, con strade deserte e auspica in una revisione da parte del primo cittadino, della decisione da lui presa.