Nuovi appuntamenti social per Forza Italia Toscana

lunedì, 10 gennaio 2022, 08:56

Lunedì 10, ore 18, ripartono gli appuntamenti " social " di ForzaItalia Toscana: una tavola rotonda indetta dalla responsabile Antonella Gramigna,Dipartimento Made in Italy ForzaItalia Toscana, con la presenza di espressioni di alto livello professionale in vari ambiti, quali Alberto Milani ( President Italy American Chamber e Founder Piazza italia Marketplace), Ornella Fado ( Ambasciatrice Made in Italy e Founder Ok Production- Brindiamo!), Marco Baldocchi, Neuromarketing Research, in collegamento da Ny e Miami, e dall'Italia Chiara Buratti, giornalista ed esperta di Start Up, per affrontare il tema in oggetto sotto varie angolazioni.L'argomento preso in esame ruoterà intorno alle prospettive per il made in italy nel mondo, il rilancio dei nostri prodotti di eccellenza con l'apporto della tecnologia, il valore delle start up. Ospiti del primo incontro del nuovo anno, la Sen. Virginia Tiraboschi, che ha,tra le altre, la delega al Made in Italy e che, dice la Gramigna " Farà tesoro, assieme alla sottoscritta, delle istanze ascoltando le progettualità da poter perseguire." Alla " diretta" social sulla pagina di Forza italia Toscana, parteciperanno inoltre la responsabile regionale dipartimenti Chiara Tenerini e Edoardo Fabbri Nitti, responsabile regionale Comunicazione e Immagine.