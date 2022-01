Pnrr, Lega Giovani Carrara 'bacchetta' i 5 Stelle

Altre notizie brevi

sabato, 29 gennaio 2022, 16:41

Stefano Alberti ed Elena Mosti, dopo aver sentito personalmente il signor Caffaz, esprimono a lui solidarietà per gli insulti e le minacce ricevute in quanto ebreo.

sabato, 29 gennaio 2022, 14:50

"In soli 3 anni e con una pandemia in corso l'amministrazione M5S ha rinnovato e ammodernato il sistema di raccolta dei rifiuti permettendo a 32mila utenti di poter finalmente effettuare una differenziata "vera", con tutte le 5 frazioni.

sabato, 29 gennaio 2022, 14:49

Tamponi antigenici gratuiti per i bambini e le bambine che frequentano le scuole del Comune di Montignoso grazie alla collaborazione e al supporto della Fondazione Monasterio che metterà a disposizione il personale medico sanitario a partire dal prossimo 1 febbraio 2022.

venerdì, 28 gennaio 2022, 20:40

Il Movimento Giovanile della Sinistra di Massa-Carrara aderisce convintamente allo sciopero indetto dai rappresentanti degli studenti di venerdì 4 febbraio alle ore 9,30 in piazza Gramsci a Carrara: Intendiamo, insieme ai nostri coetanei, rivendicare giustizia per Lorenzo Parelli, lo studente di Udine morto in fabbrica durante l'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro.

venerdì, 28 gennaio 2022, 20:27

Lorenzo Baruzzo, coordinatore di Fratelli d'italia Carrara, in una nota stampa, esprime la solidarietà del partito per Simone Caffaz, colpito da attacchi antisemiti sulla sua chat personale. "Nel prendere atto degli episodi di antisemitismo-dice Baruzzo - nei sui confronti, denunciati sulla stampa, il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d'Italia, esprime...

venerdì, 28 gennaio 2022, 14:40

Fino al 27 febbraio accesso libero per il vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni. L'Azienda USL Toscana nord ovest ha lanciato la campagna straordinaria di vaccinazione pediatrica e ha aperto, nelle proprie sedi vaccinali, finestre orarie durante le quali si può accedere liberamente, senza prenotazione, per far fare...

venerdì, 28 gennaio 2022, 13:35

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Carrara fa il punto sugli interventi e investimenti fatti da questa amministrazione sulle scuole riconoscendo che, in questi quasi cinque anni, il patrimonio scolastico è stato oggetto di attenzioni come mai era avvenuto in precedenza, specie per interventi che hanno riguardato la sicurezza...

venerdì, 28 gennaio 2022, 13:33

"Per salvare il latte toscano e le aziende che lo producono va fissato un prezzo minimo che copra tutte le spese. E bisogna valorizzare il più possibile il marchio toscano". Il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri, lancia due proposte per superare la morsa tra aumento dei costi (in particolare per l'energia)...

venerdì, 28 gennaio 2022, 13:30

Volt, movimento progressista ed europeista, ha deciso di appoggiare la candidatura di Serena Arrighi e di entrare nella coalizione di centrosinistra continuando la propria collaborazione con il PD.

venerdì, 28 gennaio 2022, 13:24

Le arie di Mascagni e non solo saranno protagoniste del concerto organizzato dall'Associazione "Donatori di musica"che si terrà nell'atrio dell'ospedale Apuane di Massa, lunedì 31 gennaio alle ore 17. Un tocco di poesia che permetterà ai pazienti del reparto di oncologia, diretto da Andrea Mambrini, ai loro familiari, ai volontari e agli operatori...