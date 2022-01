Raccolta rifiuti, Montesarchio: "Grazie a noi l'intero territorio è pronto alla tariffa puntuale"

sabato, 29 gennaio 2022, 14:50

"In soli 3 anni e con una pandemia in corso l'amministrazione M5S ha rinnovato e ammodernato il sistema di raccolta dei rifiuti permettendo a 32mila utenti di poter finalmente effettuare una differenziata "vera", con tutte le 5 frazioni. Abbiamo messo la nostra città al passo con i tempi» il presidente della commissione Ambiente Giovanni Montesarchio commenta così l'avvio del nuovo sistema di raccolta che porterà nella maggior parte dei paesi a monte i cassonetti intelligenti arrivati a inizio 2021 in centro città. «Questa novità sarà accompagnata dal potenziamento dei sistemi di videosorveglianza per scoraggiare e sanzionare la "migrazione dei rifiuti", un problema molto sentito nelle frazioni a monte» spiega Montesarchio. «Siamo molto soddisfatti, ringrazio l'assessore Scaletti e Nausicaa. Quando siamo arrivati nel 2017 abbiamo trovato un sistema di raccolta porta a porta trascurato dall'allora amministrazione che lo aveva introdotto più per dovere che per convinzione. In soli tre anni, con grande impegno e progetti seri, abbiamo raggiunto metà popolazione comunale con la raccolta differenziata, mentre chi ci ha preceduto ci ha impiegato più di 10 anni, abbiamo aumentato la raccolta differenziata del 17% e raggiunto un dignitoso 56% che permette di guardare con fondato ottimismo l' obiettivo del 70% nel 2024». Ma i frutti di questo gran lavoro non si traducono solo in termini di percentuali di differenziata: «Il territorio comunale oggi è pronto per procedere all'introduzione della tariffa puntuale: ci sono tutti gli strumenti per far pagare ai cittadini in base a quanto effettivamente conferiscono. Gli appelli di alcune forze politiche alla discontinuità sono quindi particolarmente preoccupanti: vogliono tornare all'indifferenziata e agli inceneritori?» si interroga, polemicamente Montesarchio. «A chi parla genericamente di "smart cities" rispondo: noi, come Movimento 5 Stelle, abbiamo davvero reso Carrara più "smart" con progetti seri, concreti e misurabili come quelli sulla raccolta dei rifiuti. I vostri quali sono?".