Riprendono i corsi di formazione a Confimpresa

mercoledì, 12 gennaio 2022, 10:54

Con il nuovo anno, riprendono i corsi di formazione a Confimpresa Toscana, punto di riferimento per l’intera Regione Toscana. Si è chiuso un anno difficile, a causa dell’emergenza da pandemia Covid19 per cui tante lezioni sono state svolte su piattaforma on line. Purtroppo, anche il 2022 è iniziato portandosi appresso le stesse problematiche e la pandemia sembra non abbandonarci.



“I corsi riprendono regolarmente – afferma il direttore Daniele Tarantino – Per fortuna c’è stata una significativa ripresa nella primavera dello scorso anno, dopo l’arresto dovuto al lockdown che aveva bloccato molte aziende e di conseguenza, la formazione. Ci siamo dovuti attrezzare per i corsi a distanza, le video lezioni su cui ormai siamo specializzati e, grazie al sostegno della Regione Toscana, con cui siamo accreditati, raggiungiamo moltissimi utenti, riuscendo ad accorciare le distanze”.



Nuovi orizzonti, dunque, non solo per i giovani ma anche per quelle persone non più giovani che hanno perso il lavoro e devono reinventarsi e trovare nuove opportunità. Ecco i nuovi corsi in partenza da questo mese di gennaio: insegnante istruttore di scuola guida (nuovo e aggiornamento); antincendio; mezzi da lavoro; ponteggi; parrucchieri; responsabile servizio prevenzione e protezione (rspp); estetisti; Haccp; Somministrazione alimenti e bevande (Sab ex Rec); agenti di commercio; agenti immobiliari; Aso, Osa; fitosanitari, mezzi da lavoro. Inoltre si ampliano i servizi di consulenza in azienda per Haccp e sicurezza nei luoghi di lavoro, estintori e consulenza personale come le pratiche di patronato. Per info contattare tel: 0585 811530 Info@conf-impresa.it