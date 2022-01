Sanac. Rifondazione: "Bene che ci siano offerte, ma tutto il territorio deve pretendere la continuità produttiva sennò si rischia la beffa"

Altre notizie brevi

giovedì, 27 gennaio 2022, 20:16

l gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle interviene in merito all'azzeramento delle spese che le associazioni sportive avrebbero dovuto pagare per l'uso di piscine e impianti sportivi comunali nel periodo 2020-2022."Si tratta di un importante segnale di attenzione che questa amministrazione ha voluto rivolgere nei confronti di atleti e associazioni...

giovedì, 27 gennaio 2022, 19:30

I circoli del partito di Rifondazione comunista di Massa, Carrara e Montignoso esprimono la loro vicinanza alla famiglia di Lorenzo Parelli, morto durante uno stage di alternanza scuola lavoro.

giovedì, 27 gennaio 2022, 12:35

ASMIU comunica che a causa delle restrizioni Covid-19 gli uffici al pubblico verranno temporaneamente chiusi.Scusandoci per il disagio si avverte che nei giorni di venerdì 28 e sabato 29 gennaio 2022 gli uffici non apriranno al pubblico.Da lunedì 31 a venerdì 4 febbraio 2022 sarà attivo lo sportello per la...

giovedì, 27 gennaio 2022, 12:29

Il corso, della durata di 800 ore, formerà e inserirà nel mondo del lavoro venti nuovi tecnici

mercoledì, 26 gennaio 2022, 20:48

Italia Viva pensa che sia imprescindibile che nel futuro di Carrara si debbano prevedere politiche urbane concrete riferite alla mobilità sostenibile, al risparmio energetico, all'utilizzo delle donazioni digitali.

mercoledì, 26 gennaio 2022, 20:47

Caritas Diocesana, Misericordia San Francesco di Massa, Croce Rossa Massa Carrara e “Mensa della Cervara” (denominata Centro Sociale Caritas), a seguito di una convenzione con il Comune di Massa hanno costituito il “Tavolo solidale” per aiutare le famiglie in difficoltà economica.

mercoledì, 26 gennaio 2022, 20:37

Il Caf di Coldiretti è alla ricerca di una figura professionale con esperienza pluriennale nella compilazione di 730 e ISEE da inserire in organico, con contratto a tempo determinato. Periodo di lavoro da febbraio ad agosto. La sede di lavoro è Massa.

mercoledì, 26 gennaio 2022, 20:36

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Carrara interviene sulla recente notizia di cronaca che ha visto coinvolto un bambino aggredito perché di religione ebraica. "Con la ricorrenza del Giorno della Memoria alle porte, proviamo un profondo senso di disgusto e amarezza per i fatti che hanno visto coinvolto...

mercoledì, 26 gennaio 2022, 20:35

Il circolo Arci Trentuno Settembre va contro le parole espresse dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Manuela Aiazzi, riguardo al ragazzo di 18 anni morto mentre svolgeva delle attività di alternanza scuola lavoro.

mercoledì, 26 gennaio 2022, 13:08

"A seguito dell'acquisto del nuovo programma informatico per la gestione del canone unico di occupazione del suolo pubblico riferito ai passi carrabili lungo le strade provinciali è stato necessario verificare lo stato attuale delle occupazioni": comincia così la risposta data dalla Provincia di Massa-Carrara alla interrogazione del gruppo consiliare 'Cambiamo...