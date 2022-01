Sin-Sir Massa Carrara, Monni: “Entro gennaio i lavori nell’area ex colonia Torino”

Altre notizie brevi

"Molto bene il varo della campata centrale del nuovo ponte di Albiano Magra ma ora si rispetti il tabellino di marcia per non danneggiare oltre cittadini ed imprese". Ad invocare il rispetto dei tempi di realizzazione del nuovo ponte di Albiano Magra è Cna che ha seguito con molto interesse...

Sono 187 gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica situati in provincia di Massa Carrara che verranno riqualificati grazie ad un intervento da 7.328.000 euro nell’ambito di “Sicuro, verde, sociale”, il programma finanziato garzie al Next Generation EU e al Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Fondo Complementare).

Gennaio è tempo di buoni propositi e di nuovi inizi. Anche Farfalle in Cammino, associazione di Turismo Responsabile nata nel 2004 in Lunigiana, invita all'assemblea dell'associazione; aperta non solo ai soci, ma anche a tutti coloro che hanno interesse nel conoscere le iniziative del gruppo.

L'ambiente e le energie rinnovabili come fonte di risorsa e di sviluppo per proseguire a pieno regime nella direzione europea della transizione ecologica. Questa la sfida ambientale lanciata dal Consorzio 1 Toscana Nord con l'approvazione del piano triennale (2022-2024) per l'ambiente e le energie rinnovabili da parte dell'assemblea consortile. Un...

E' dello scorso 12 gennaio l'approvazione alla Camera, praticamente all'unanimità, della proposta di legge che abilita all'utilizzo, insegnamento e valorizzazione delle competenze non cognitive in ambito didattico. Proposta che finalmente prevede una sperimentazione alla formazione di competenze extradisciplinari ad oggi sempre più importanti al fine di incrementare le cosiddette 'life...

"Finalmente il Governatore Giani si è accorto che c'è un problema in sanità in Toscana, ma gli infermieri e tutte le altre figure sanitarie che dovranno essere assunte su tutto il territorio della Asl Nord Ovest, non sono una risposta al fabbisogno che in realtà c'è.

Scomparso Paolo Schiavocampo, l’artista di fama internazionale dal cuore gentile.Durante la sua lunga e prolifica carriera è stato apprezzato in ogni angolo del mondo, collaborando con i maggiori artisti ed esponendo nelle più belle città di tutto il mondo.

Massimo Guerranti è stato confermato segretario generale per la Toscana della Femca, il sindacato Cisl che segue i settori della moda, energia e chimica. L'elezione è avvenuta al termine del Congresso regionale, svoltosi ieri a Firenze.

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate in sala, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 19 al 26 gennaio. Programmi:CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARACINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI

In un comunicato stampa, il Movimento Giovanile della Sinistra, critica la giunta comunale di Massa e il sindaco Persiani, per aver imposto la chiusura dei locali a mezzanotte, cosa decisa a seguito degli episodi di malamovida degli scorsi giorni. Il Movimento non si spiega una simile decisione, in un momento drammatico...