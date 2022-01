“Tavolo solidale” per aiutare le famiglie in difficoltà economica

mercoledì, 26 gennaio 2022, 20:47

Caritas Diocesana, Misericordia San Francesco di Massa, Croce Rossa Massa Carrara e “Mensa della Cervara” (denominata Centro Sociale Caritas), a seguito di una convenzione con il Comune di Massa hanno costituito il “Tavolo solidale” per aiutare le famiglie in difficoltà economica. Questi enti da sempre sostengono numerose famiglie con pacchi alimentari, in occasione dell’emergenza sanitaria COVID19 il Comune di Massa ha stanziato € 70.000, come parte delle risorse aggiuntive ricevute dal governo italiano, per potenziare gli interventi di solidarietà, attraverso il riconoscimento di carte prepagate e/o pacchi alimentari a cittadini in situazione di bisogno che a causa della pandemia abbiano registrato una contrazione del reddito. Rendiamo perciò noto che coloro che si trovano in tali difficoltà economiche per ulteriori informazioni o per redigere la richiesta di aiuto potranno rivolgersi ai seguenti sportelli: CARITAS: – alle parrocchie di residenza oppure – al Centro d'Ascolto Vicariale presso Chiesina San Pio X via Celi, 12 telefono 0585 280460 oppure 329 439 5534. MISERICORDIA “San Francesco” viale Roma 33/38 telefono 0585 43742 CROCE ROSSA ITALIANA via Bondano, 42 Marina di Massa telefono 331 111 9193 MENSA DEI POVERI DELLA CERVARA Villaggio Apuano - via Ferdinando Martini, 62 telefono 0585 42631 La prima raccolta di richieste si concluderà entro giovedì 3 febbraio 2022