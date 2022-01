Torna il concorso nazionale di poesia religiosa "San Pio X"

mercoledì, 5 gennaio 2022, 14:24

Riparte il "Concorso Nazionale di Poesia Religiosa "San Pio X" in lingua italiana e dialetto organizzato dalla parrocchia San Pio X, a Massa, all'interno delle attività culturali dell'Associazione culturale Anspi. E' uscito infatti in questi giorni il regolamento della ventiquattresima edizione del Premio, curato da Sandro Scuto, che vede come presidente il parroco don Alvaro Giannetti. In questa edizione le sezioni sono quattro: categoria fanciulli, da 6 a 11 anni, giovanissimi, da 12 a 15 anni, giovani da 16 a 18 anni e categoria adulti. Si partecipa con al massimo 3 poesie a tema religioso (edite o inedite) in lingua italiana o in dialetto (con traduzione in lingua italiana) in 2 copie (una anonima e l'altra comprensiva dei dati anagrafici, email e firmata). Per le prime tre categorie la partecipazione è a titolo gratuito. Per gli adulti è previsto un versamento di 10 euro sul conto corrente bancario intestato a: Parrocchia San Pio X – Massa. Causale: Premio Poesia. IBAN : IT52D0617513602000011332080. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni sezione. Inoltre sono previsti premi speciali e segnalazioni di merito. I premi consisteranno in doni di rappresentanza, medaglie, coppe e targhe. C'è tempo fino al 20 marzo 2022 per inviare gli elaborati cartacei a "Premio di Poesia San Pio X", Chiesa parrocchiale, via Volta 8, 54100 Massa. Da quest'anno le poesie possono essere inviate anche per email all'indirizzo poesiasanpiox@virgilio.it. I poeti della sezione adulti dovranno allegare agli elaborati (inviati in cartaceo o per email) la copia del versamento. Il vincitore del Primo Premio della sezione adulti non potrà partecipare al concorso per i successivi 2 anni. Per maggiori informazioni sul concorso i poeti interessati possono telefonare nelle ore serali ai numeri 329-8010032, 0585-40648 o rivolgersi alla segreteria attraverso l'email (poesiasanpiox@virgilio.it). La premiazione avrà luogo sabato 1 ottobre 2022 alle ore 16 presso l'auditorium "San Pio X", in via Volta 8 a Massa.