Toscana, mozione Stella (FI): "Regione istituisca psicologo di base gratuito, servizio essenziale"

Altre notizie brevi

venerdì, 21 gennaio 2022, 15:42

Grazie al nuovo Ambito Turistico Lunigiana, uno dei 28 definiti dalla Regione Toscana, sarà possibile promouove tutto il territorio in modo congiunto e coordinato. Per un 2022 di successo, infatti, gli operatori Lunigianesi sono chiamati a collaborare con la nuova DMC (Destination Management Company) per co-progettare i prodotti turistici da commercializzare.

venerdì, 21 gennaio 2022, 15:39

Il mese di dicembre 2021 ha registrato il picco storico di rialzo dell'energia elettrica e del gas che rispetto al mese precedente sono aumentati, rispettivamente, del 25% e del 41%. E la portata della crisi energetica amplierà il suo raggio di azione in questo inizio 2022 perché saranno coinvolte anche...

venerdì, 21 gennaio 2022, 13:00

Dal 24 al 28 gennaio viene modificata la circolazione veicolare lungo la Sp 71 della Bocca di Magra, nel comune di Carrara: entrano in vigore infatti un senso unico alternato (con avanzamento cantiere) e un divieto di sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati della carreggiata.

venerdì, 21 gennaio 2022, 11:25

A seguito del successo di prenotazioni e partecipazioni agli Open Days previsti in calendario e per garantire accessi in sicurezza, il Polo di Istruzione Tecnica “Zaccagna-Galilei” di Carrara comunica che martedì 25 gennaio ci sarà un’apertura straordinaria dell’Istituto per dare un’ulteriore possibilità agli studenti delle classi terze degli Istituti Secondari...

giovedì, 20 gennaio 2022, 10:07

Torna il mercato invernale al Cinquale con il suo appuntamento fisso ogni giovedì della settimana.

mercoledì, 19 gennaio 2022, 15:05

"E' essenziale che la peste suina non prenda piede in Toscana e allo stesso che nessuno si lasci ad andare agli allarmismi. Per questo facciamo un appello a tutti gli allevatori affinché continuino a collaborare con l'Asl, che sta già monitorando gli allevamenti. Dopo la pandemia Covid, il settore non può permettersi un'altra mazzata economica".

mercoledì, 19 gennaio 2022, 14:52

Il bonus verde per recuperare parchi e giardini storici persi ed abbandonati e sostenere la ripresa del florovivaismo locale fortemente colpito dalla pandemia. La proroga triennale delle agevolazioni fiscali da parte del Governo nazionale, fortemente sostenute da Coldiretti per rilanciare il verde urbano dando contestualmente una nuova e più capillare...

mercoledì, 19 gennaio 2022, 14:51

"L'esperienza delle Regioni Piemonte e Liguria, che stanno affrontando la peste suina con serietà ed efficacia, ci fornisce gli strumenti per anticipare i tempi delle decisioni e non ritardarli ulteriormente. La Regione Toscana metta in atto misure celeri e chiare per combattere il fenomeno".

mercoledì, 19 gennaio 2022, 14:51

“Sono state moltissime le associazioni sportive e sociali che lo scorso anno hanno contribuito fattivamente alla pulizia di aree del territorio in alcuni casi anche difficilmente raggiungibili. Per questo ringrazio tutti i volontari che si sono prestati a partecipare alle iniziative non solo per l’indubbia ricaduta positiva sull’ambiente, ma anche...

mercoledì, 19 gennaio 2022, 14:00

"Sulla peste suina africana l'attenzione è massima, bene ha fatto la Asl Toscana nord ovest ad anticipare le macellazioni nelle province di Massa e Carrara e Lucca. Rientra tutto nell'ottica di prevenzione e riduzione del rischio: parliamo di rischio perché ad oggi non ci sono casi in Toscana. È comunque giusto non sottovalutare il problema".