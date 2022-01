USL Toscana nord ovest, venerdì 7 gennaio chiusi gli uffici dei centri direzionali

martedì, 4 gennaio 2022, 10:46

In occasione del “ponte” per la festività dell'Epifania alcuni servizi dell’Azienda USL Toscana nord ovest modificheranno i loro orari al pubblico venerdì 7 gennaio.



In particolare venerdì rimarranno chiusi gli uffici dei centri direzionali di Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno e gli altri servizi che abitualmente osservano il turno di riposo nella giornata del sabato.

Per quel giorno è comunque prevista una organizzazione dei servizi compatibile con le funzioni assistenziali abitualmente assicurate nei giorni prefestivi, garantendo l’accesso alle funzioni assistenziali di fronte-office.



La riduzione delle attività non riguarderà in alcun modo le prestazioni legate all'emergenza Covid (tamponi, vaccini ecc).