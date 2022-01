Vaccini 5-11 anni: aperture straordinarie ad accesso libero degli hub fino al 27 febbraio. Ecco giorni e orari per l’ambito di Massa e Carrara

Altre notizie brevi

martedì, 25 gennaio 2022, 19:39

Le sigle e i loghi nel mondo frenetico nel quale viviamo sono fondamentali. Spesso non ci fermiamo nemmeno a leggere i dettagli, i nostri occhi semplicemente riconoscono , codificano e passano senza filtri le informazioni alla nostra mente.

martedì, 25 gennaio 2022, 13:39

"Dopo il parco giochi di Avenza nasceranno altri due parchi che andranno ad allungare la lista degli interventi realizzati da questa amministrazione nell'ambito delle attrazioni per i più piccini."Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle Carrara interviene in merito alle nuove aree divertimento "Siamo ben felici che a breve prenderanno...

martedì, 25 gennaio 2022, 13:38

Il Consiglio di Amministrazione del gestore idrico GAIA S.p.A. ha approvato il progetto di sostituzione di 197 metri di rete fognaria e la posa di nuove fognature nel Comune di Fosdinovo, in località Carignano, per un investimento di oltre 60mila euro.

martedì, 25 gennaio 2022, 09:03

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate in sala, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 26 gennaio al 2 febbraio.Programmi:CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARACINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI

martedì, 25 gennaio 2022, 09:01

La Lega di Massa è felice per il drive trough organizzato presso il piazzale de "Le Jare" e che la proposta abbia trovato concretezza e per questo ringrazia la Misericordia.

lunedì, 24 gennaio 2022, 13:45

Con l’ordinanza del presidente della giunta regionale 11 gennaio, n.3 sono state introdotte nuove procedure per la raccolta dei rifiuti Covid. I rifiuti provenienti dalle abitazioni in cui è presente una o più persone positive si conferiscono come indifferenziato, nel RUR (senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata).

lunedì, 24 gennaio 2022, 13:44

Venerdì 28 gennaio, alle ore 16:30 proseguono gli incontri di lettura e musica per famiglie con bambini da zero a sei anni inseriti in Nati per Leggere, il programma di promozione della lettura in età precoce, che si svolge in collaborazione con i Volontari Lettori Nati per Leggere e gli...

lunedì, 24 gennaio 2022, 11:24

Come preannunciato dall'ordinanza dei giorni scorsi sono iniziati, con l'intervento programmato dalla Provincia di Massa-Carrara, i lavori di asfaltatura lungo la SP 71 della Bocca di Magra, a Marina di Carrara: è il tratto di litoranea che dall'incrocio con Via Galilei porta al confine con la provincia della Spezia.

sabato, 22 gennaio 2022, 14:05

Test antigenici gratuiti all'ex mercato delle Jare grazie alla presenza del DriveThrough della Misericordia di Massa.

sabato, 22 gennaio 2022, 10:07

A partire da domenica 30 gennaio il dottor Giovanni Raffi concluderà la propria attività di medico di famiglia dell'ambito territoriale di Massa-Montignoso.