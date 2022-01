Viabilità: al via il rifacimento della segnaletica orizzontale su diverse strade provinciali della zona di costa

venerdì, 28 gennaio 2022, 09:47

Fino al 12 febbraio alcune strade provinciali della zona di costa sono interessate da lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale: per consentirne l'esecuzione il Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara ha emesso un'ordinanza, in vigore dal 29 gennaio 2022, con la quale nei tratti interessati viene istituito un senso unico alternato e un divieto di sosta con rimozione coatta in entrambi i lati della carreggiata nella fascia oraria dalle 8 alle 17,30.

Le strade interessate sono nei comuni di Montignoso, Massa e Carrara:

- SP 1 di Montignoso nel tratto compreso tra i Km 1,250 e 3,500

- SP 46 degli Oliveti nel tratto compreso tra i Km 0 e 0,850 e nei pressi della rotatoria all'incrocio con la S.P. 43 della Zona Industriale

- SP 3 Massa/Avenza nel tratto compreso tra i Km 0,500 e 1

- SP 48 del Mare nel tratto compreso tra i Km 0 e 0,500

L'ordinanza resta comunque in vigore fino al termine dei lavori.