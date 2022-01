Viabilità: iniziati i lavori di asfaltatura sulla Sp 71 (Marina di Carrara)

Altre notizie brevi

lunedì, 24 gennaio 2022, 13:45

Con l’ordinanza del presidente della giunta regionale 11 gennaio, n.3 sono state introdotte nuove procedure per la raccolta dei rifiuti Covid. I rifiuti provenienti dalle abitazioni in cui è presente una o più persone positive si conferiscono come indifferenziato, nel RUR (senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata).

lunedì, 24 gennaio 2022, 13:44

Venerdì 28 gennaio, alle ore 16:30 proseguono gli incontri di lettura e musica per famiglie con bambini da zero a sei anni inseriti in Nati per Leggere, il programma di promozione della lettura in età precoce, che si svolge in collaborazione con i Volontari Lettori Nati per Leggere e gli...

sabato, 22 gennaio 2022, 14:05

Test antigenici gratuiti all'ex mercato delle Jare grazie alla presenza del DriveThrough della Misericordia di Massa.

sabato, 22 gennaio 2022, 10:07

A partire da domenica 30 gennaio il dottor Giovanni Raffi concluderà la propria attività di medico di famiglia dell'ambito territoriale di Massa-Montignoso.

venerdì, 21 gennaio 2022, 18:30

"In un momento di crisi come quello attuale, dopo due anni di pandemia che hanno causato non solo danni economici ma psicologici gravi sia tra gli adulti che tra i giovani, non possiamo non considerare l'urgenza di mettere a disposizione di tutti i toscani in difficoltà un'assistenza psicologica di base,...

venerdì, 21 gennaio 2022, 15:42

Grazie al nuovo Ambito Turistico Lunigiana, uno dei 28 definiti dalla Regione Toscana, sarà possibile promouove tutto il territorio in modo congiunto e coordinato. Per un 2022 di successo, infatti, gli operatori Lunigianesi sono chiamati a collaborare con la nuova DMC (Destination Management Company) per co-progettare i prodotti turistici da commercializzare.

venerdì, 21 gennaio 2022, 15:39

Il mese di dicembre 2021 ha registrato il picco storico di rialzo dell'energia elettrica e del gas che rispetto al mese precedente sono aumentati, rispettivamente, del 25% e del 41%. E la portata della crisi energetica amplierà il suo raggio di azione in questo inizio 2022 perché saranno coinvolte anche...

venerdì, 21 gennaio 2022, 13:00

Dal 24 al 28 gennaio viene modificata la circolazione veicolare lungo la Sp 71 della Bocca di Magra, nel comune di Carrara: entrano in vigore infatti un senso unico alternato (con avanzamento cantiere) e un divieto di sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati della carreggiata.

venerdì, 21 gennaio 2022, 11:25

A seguito del successo di prenotazioni e partecipazioni agli Open Days previsti in calendario e per garantire accessi in sicurezza, il Polo di Istruzione Tecnica “Zaccagna-Galilei” di Carrara comunica che martedì 25 gennaio ci sarà un’apertura straordinaria dell’Istituto per dare un’ulteriore possibilità agli studenti delle classi terze degli Istituti Secondari...

giovedì, 20 gennaio 2022, 10:07

Torna il mercato invernale al Cinquale con il suo appuntamento fisso ogni giovedì della settimana.