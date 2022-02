A CarraraFiere lo sport è per tutti: domenica in gara gli schermidori non vedenti

giovedì, 3 febbraio 2022, 11:47

A CarraraFiere scendono in pedana gli schermidori non vedenti: grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e il comitato regionale toscano della Federazione Scherma, i padiglioni del polo fieristico ospiteranno un appuntamento davvero straordinario. Domenica 6 febbraio gareggeranno infatti gli atleti impegnati nella seconda prova di qualificazione regionale assoluta di spada del Campionato Regionale per non vedenti.

“Siamo particolarmente orgogliosi di poter dare spazio a questi atleti. Parlando degli eventi dedicati a danza, tiro con l’arco, atletica e scherma avevamo già detto che CarraraFiere è la casa di tutti gli sport. Adesso siamo felici di poter dire che CarraraFiere è la casa di tutti gli atleti e auspichiamo che anche altre federazioni seguano l’esempio della scherma. Se tutto questo è possibile è anche grazie agli importanti risorse che abbiamo stanziato per le manifestazioni sportive dedicate ai giovani con il bando “Grandi eventi sportivi per ragazzi” ha dichiarato l’assessore allo Sport Andrea Raggi.

“Siamo molto soddisfatti: per noi CarraraFiere è ormai un punto di riferimento e siamo davvero entusiasti di poter portare in questo spazio anche gli atleti non vedenti. Avere a disposizione un luogo anche per loro è fondamentale ” ha dichiarato il presidente del comitato regionale toscano della Federazione Scherma Domenico Cassina.

La gara per non vedenti rientra nella serie di due appuntamenti dedicati alla scherma che si terranno a CarraraFiere nei prossimi 2 fine settimana: il 5 e 6 febbraio si parte con i campionati regionali assoluti e la gara per atleti non vedenti mentre l’11-12-13 febbraio sarà la volta degli atleti più giovai, impegnati su 18 pedane nel Campionato Regionale Toscano Gran Premio Giovanissimi di spada, fioretto e sciabola.

Ma gli schermidori torneranno a Marina di Carrara già ad aprile con tre fine settimana tutti dedicati ai duelli in pedana. Anche questi appuntamenti sono stati realizzati grazie allo stanziamento da 400mila euro destinato dall’amministrazione comunale alle manifestazioni sportive dedicate ai ragazzi attraverso il bando “Grandi eventi sportivi per ragazzi”.