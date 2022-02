Al Garibaldi Carrara, Il Nuovo e Astoria dal 9 al 16 febbraio

martedì, 8 febbraio 2022, 09:29

Ecco la programmazione completa al cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate in sala, dal 9 al 16 febbraio.





CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA

Mercoledi 9 Febbraio

RIPOSO

Giovedi 10 Febbraio

ORE 21.00 STANNO SPARANDO SULLA NOSTRA CANZONE ( Stagione Teatrale 2022)

Venerdi 11 Febbraio

ORE 21.00 STANNO SPARANDO SULLA NOSTRA CANZONE ( Stagione Teatrale 2022)

Sabato 12 Febbraio

ORE 16.00 CHI HA PAURA DI DENTI DI FERRO ( Teatro Bambini )

ORE 18.00 -21.00 DRIVE MY CAR ( Golden Globe 2022 Miglior Film Straniero)

Domenica 13 Febbraio

ORE 17.00-20.30 DRIVE MY CAR ( Golden Globe 2022 Miglior Film Straniero)



Lunedi 14 Febbraio

ORE 21.00 DRIVE MY CAR ( Golden Globe 2022 Miglior Film Straniero)

Martedi 15 Febbraio

ORE 21.00 ITALIA K2 ( Cinema e Montagna)



CINEMA/TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

Mercoledi 9 Febbraio

ORE 15.30 AMERICA LATINA ( A Grande Richiesta)

ORE 17.15 IL SENSO DI HITLER ( La Memoria Oscura Di Hitler e dei Nazisti)

ORE 19.00 GHIACCIO ( Evento in contemporanea Nazionale)

ORE 20.45 DRIVE MY CAR ( Golden Globe 2022 Miglior Film Straniero)

Giovedi 10 Febbraio

ORE 16.00-19.30 AFTER LOVE (trionfatore ai British Independent Film Awards 4 premi BAFTA gli Oscar inglesi)

ORE 17.30-21.00 MARRY ME - SPOSAMI ( La Commedia dell'Anno con Jennifer Lopez)

Venerdi 11 Febbraio

ORE 16.00-19.30 AFTER LOVE (trionfatore ai British Independent Film Awards 4 premi BAFTA gli Oscar inglesi)

ORE 17.30-21.00 MARRY ME - SPOSAMI ( La Commedia dell'Anno con Jennifer Lopez)

Sabato 12 Febbraio

ORE 15.00-17.00- 21.00 MARRY ME - SPOSAMI ( La Commedia dell'Anno con Jennifer Lopez)

ORE 19.00 AFTER LOVE (trionfatore ai British Independent Film Awards 4 premi BAFTA gli Oscar inglesi)

Domenica 13 Febbraio

ORE 15.00-17.00- 21.00 MARRY ME - SPOSAMI ( La Commedia dell'Anno con Jennifer Lopez)

ORE 19.00 AFTER LOVE (trionfatore ai British Independent Film Awards 4 premi BAFTA gli Oscar inglesi)

Lunedi 14 Febbraio

ORE 15.45 UNA MERAVIGLIOSA DOMENICA ( Cineforum Università Popolare)

ORE 18.30 PERDUTAMENTE ( Evento Nazionale - progetto di Paolo Ruffini)

ORE 20.00 ITALIA K2 ( Cinema e Montagna)

ORE 21.15 MARRY ME - SPOSAMI ( La Commedia dell'Anno con Jennifer Lopez) SPECIALE SAN VALENTINO (un biglietto entri in due)

Martedi 15 Febbraio

ORE 17.00-AFTER LOVE (trionfatore ai British Independent Film Awards 4 premi BAFTA gli Oscar inglesi)

ORE 19.00-PERDUTAMENTE ( Evento Nazionale - progetto di Paolo Ruffini)

ORE 20.15- 21.15 ITALIA K2 ( Cinema e Montagna)

Mercoledi 16 Febbraio

ORE 16.00 MARRY ME - SPOSAMI ( La Commedia dell'Anno con Jennifer Lopez)

ORE 18.15 PERDUTAMENTE ( Evento Nazionale - progetto di Paolo Ruffini)

ORE 19.30 ITALIA K2 ( Cinema e Montagna)

ORE 21.00 INTER-LIVERPOOL ( Champions League in diretta sul Grande Schermo)

CINEMA/TEATRO ASTORIA LERICI

Mercoledi 9 Febbraio

RIPOSO

Giovedi 10 Febbraio

ORE 21.00 ASSASSINIO SUL NILO (In Contemporanea Nazionale )

Venerdi 11 Febbraio

ORE 21.00 ASSASSINIO SUL NILO (In Contemporanea Nazionale )

Sabato 12 Febbraio

ORE 17.00-19.10-21.15 ASSASSINIO SUL NILO ( In Contamporanea Nazionale )

Domenica 13 Febbraio

ORE 16.00-18.15 -21.00 ASSASSINIO SUL NILO ( In Contemporanea Nazionale)

Lunedi 14 Febbraio

ORE 21.00 ASSASSINIO SUL NILO (In Contemporanea Nazionale )

Martedi 15 Febbraio

RIPOSO

Mercoledi 16 Febbraio

RIPOSO

SINOSSI:

AMERICA LATINA I D'Innocenzo scandagliano in modo sottile l'anima fragile di un uomo comune, servendosi di simbolismi e metafore. I registi realizzano un'opera ambigua e surreale affidando allo spettatore l'importantissimo compito di riempire l'opera con la propria sensibilità. La messa in scena è sublime. La regia regala delle sequenze indimenticabili che culminano in un epilogo da pelle d'oca, riuscendo nel miracolo di risultare funzionale al racconto e al contempo estremamente ambiziosa.

DRIVE MY CAR è un bellissimo film Lo spettatore deve anche essere pronto ad accogliere la delicatezza espressiva, un insieme di strumenti espressivi non verbali. Tutto questo ci racconta, in modo più efficace e diretto delle parole. Il film ha anche il pregio di unire diversi piani narrativi, il teatro di Chekov, la narrazione ermetica e visionaria di Murakami ed il cinema alla Wenders dei tempi d'oro. E' un viaggio interiore che i protagonisti compiono per accettare il proprio destino ed abbandonare una volta per tutto il passato che ne imprigiona i sentimenti. E' un viaggio in cui anche lo spettatore deve lasciarsi guidare, per riflettere e pensare anche lui, immedesimarsi in quello stesso percorso emotivo. In fin de conti, ogni tanto possiamo permetterci di rallentare un po' per arrivare in posti nuovi....

GHIACCIO La coppia Marchioni-Ferrara funziona ed è credibile. L'esordio alla regia di Moro è un invito a non arrendersi mai. fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, dopo aver verificato la complementarietà artistica nella realizzazione di videoclip del cantautore, affrontano ora il grande schermo da combattenti così come si definiscono i loro protagonisti. Perché affrontare quello che è ormai un genere ampiamente codificato come il cinema che abbia al centro la boxe richiedeva già sulla carta uno spirito combattivo contro gli stereotipi narrativi che in esso si sono stratificati nel corso dei decenni.

IL SENSO DI HITLER Un'indagine alternativa e rivoluzionaria sull'influenza che Adolf Hitler continua ad esercitare ancora oggi sulla società.basandosi sull'omonimo libro di Sebastian Haffner si interroga su come, a distanza di quasi 80 anni dalla sua morte, Adolf Hitler e la sua ideologia di sterminio possano ancora affascinare un numero non del tutto trascurabile di persone. Il ritorno dell'antisemitismo, la riscrittura falsificante della Storia e i movimenti del suprematismo bianco si rifanno, anche quando apparentemente lo negano, alla sua dottrina e alla sua azione. Intervengono numerosi storici e anche dei cosiddetti 'cacciatori di nazisti' che si interrogano sul fenomeno. Viene anche però concesso spazio al saggista inglese David Irving, noto supporter dei negazionisti dell'Olocausto.

MARRY ME-SPOSAMI Un' improbabile storia d'amore che parla di due persone diverse alla ricerca di qualcosa di vero in un mondo dove il valore di ciascuno è dettato dalla quantità di "mi piace" e numero di follower. Una commedia romantica moderna su celebrità, matrimonio e social media.Arricchito da brani inediti di Jennifer Lopez e Maluma, star della musica latina conosciuta a livello mondiale, nel suo debutto cinematografico

AFTER LOVE Nel sud dell'Inghilterra che si affaccia sul canale della Manica, a Dover, Mary vive una vita tranquilla con il marito Ahmed, per il quale si è convertita all'Islam prima di sposarsi. Quando Ahmed muore all'improvviso, Mary trova il documento di una donna sconosciuta nel suo portafoglio. La curiosità e la paura la spingono verso la sponda francese del canale, a Calais, per chiedere spiegazioni a Genevieve, che ha un figlio, del rapporto con suo marito. Impeccabile e rigoroso è il tono cinematografico di questo esordio alla regia per il britannico Aleem Khan: una storia di confronti e di avvicinamenti lungo la linea di confine tra due paesi e due mondi diversi.

UNA MERAVIGLIOSA DOMENICA Ancora alla ricerca della sua strada, Kurosawa presenta nel 1947 una favola dolceamara ambientata nella Tokyo dell'immediato dopoguerra ma che potrebbe immaginarsi in qualunque altra città che stia riemergendo a fatica dagli orrori bellici. Sono evidenti i richiami al neorealismo italiano, anche nella scelta di due protagonisti praticamente sconosciuti, per non distogliere l'attenzione dalla storia.

PERDUTAMENTE Paolo Ruffini si mette in viaggio per l'Italia alla ricerca di incontri, esperienze, confronti con persone affette dall'Alzheimer, e con chi se ne prende cura: parenti, amici, affetti. Attraverso le interviste si raccontano diverse storie d'amore, e soprattutto diverse dimensioni dell'amore: quello tra compagni di vita, tra genitori e figli, nonni e nipoti, tra fratelli e sorelle. In questo viaggio, tra storie e sentimenti, mentre la memoria della realtà viene progressivamente sgretolata dalla malattia, resta invece la memoria emotiva che rappresenta l'unico legame che i pazienti conservano con la vita che li circonda.

ITALIA K2 Nel 1954 il CAI (Club Alpino Italiano) patrocina una spedizione, diretta dal geologo Ardito Desio, che riuscirà, per la prima volta, il 31 luglio, a raggiungere il K2 nella subcatena del Karakorum. Al seguito della spedizione era l'operatore e regista Mario Fantin, già conosciuto per le sue imprese fotografiche e cinematografiche in ambito alpinistico.

ASSASSINIO SUL NILO diretto e interpretato da Kenneth Branagh, è basato sull'omonimo romanzo di Agatha Christie, già portato sul grande schermo nel 1978 nel film con Peter Ustinov nei panni di Hercule Poirot.La storia originale vede Linnet Ridgeway, bella e ricca ereditiera, che ha appena sposato il fidanzato della sua migliore amica Jacqueline de Bellefort. Per la loro luna di miele, gli sposi decidono di fare una crociera sul Nilo. Tra i passeggeri del battello si trova, ovviamente, il celebre detective belga Hercule Poirot.

STANNO SPARANDO SULLA NOSTRA CANZONE America anni venti, anni d'oro e ruggenti. I baci e gli abbracci non sono più un pericolo, l'epidemia di spagnola è un lontano ricordo. In ogni pentola, o quasi, frigge un pollo. Gli scampati corteggiano le sopravvissute. Siamo in pieno proibizionismo, la malavita prospera e con essa un folto sottobosco di spregiudicati. Veronica Pivetti è Jenny Talento, una spiritosa e sensuale fioraia, ma in realtà spacciatrice d'oppio, che finisce col cedere alle avances di un fallito e truffaldino giocatore di poker. Uno spettacolo incalzante dalle atmosfere retrò, travolte e stravolte da un allestimento caratterizzato da insegne colorate, occhiali scuri, calze a rete, mitra e canzoni. E dall'esplosiva esuberanza di un mondo risorto alla vita.

CHI HA PAURA DI DENTI DI FERRO? Quella di Denti di Ferro è una storia che si inserisce a pieno titolo nella tradizione popolare delle storie di magia e di queste mantiene tutti i tratti caratteristici: la strega che vive nel fitto di un bosco, isolata, e che non vuole essere disturbata; i bimbi che, incauti, sono attratti dalla curiosità di scoprire se esista veramente.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it . Prenotazioni telefoniche tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema . NON C'E' NESSUN OBBLIGO DI PRENOTAZIONE