Atletica, ultimo appuntamento per “Carrara Indoor”: 500 atleti in gara sulla pista della fiera

venerdì, 4 febbraio 2022, 08:53

Ultimo appuntamento per “Carrara Indoor” la prima manifestazione di gare di atletica indoor organizzata nella nostra città. Sabato e domenica sulla pista allestita nei padiglioni del polo fieristico, si sfideranno 500 giovani atleti tra i 12 e i 15 anni impegnati in 4 diverse discipline.



«Da quando abbiamo allestito la pista, a fine 2021, oltre 2000 giovani atleti hanno avuto l’occasione di provare il brivido della competizione indoor. Per molti di loro è stata la prima volta. Sabato e domenica è in programma il gran finale con altri 500 ragazzi in gara. La gioia sui loro volti ci dimostra che le risorse destinate a “Carrara Indoor” attraverso il bando “Grandi eventi sportivi per ragazzi” sono state ben spese. Non solo: la riuscita di tutti gli eventi sportivi organizzati a CarraraFiere, dalla scherma alla danza, passando per l’atletica e il tiro con l’arco, ci conferma che il futuro dei padiglioni del polo fieristico è anche nello sport. Pensiamo solo a cosa si potrà fare quando, una volta terminata la pandemia, potrà essere presente anche il pubblico » ha commentato l’assessore allo Sport Andrea Raggi.



«Quello in programma il prossimo fine settimana è l’ultimo appuntamento ma noi stiamo già lavorando per il 2023. Ora che l’atletica indoor ha debuttato a Carrara non vogliamo più lasciarla andar via. Per questo stiamo pensando alle gare del prossimo anno e contiamo di poter portare un numero ancora più elevato di persone, una volta che l’emergenza sanitaria sarà terminata» ha dichiarato Ernesto Lunardini, delegato provinciale di Fidal.



Ma vediamo il programma dettagliato del fine settimana. Sabato 5 febbraio scenderanno in pista 261 atleti tra cadetti e ragazzi, che saranno impegnati nelle gare dei 50 metri, 50 metri ostacoli, 800 metri e lancio del peso. Domenica 6 febbraio spazio alle pari età femmine, impegnate nelle stesse discipline, per un totale 259 atlete in gara.



Ricordiamo che la pista di atletica installata a CarraraFiere è di proprietà della Federazione regionale, normalmente ed è uno dei soli sei impianti indoor disponibili. Si tratta di una ellisse da 160 metri con all’interno una pista lineare per lo sprint, in grado di ospitare anche salto in alto e lancio del peso. Per l’allestimento della pista e l’organizzazione di Carrara Indoor, Fidal ha ricevuto un contributo da 100 mila euro dall’amministrazione comunale, attraverso il bando “Grandi eventi sportivi per ragazzi”. Grazie a questo stesso bando l’amministrazione ha stanziato ulteriori 400 mila euro a sostegno di eventi, manifestazioni ed iniziative sportive rivolte alla fascia di età 6 – 18 anni, con lo scopo di favorire azioni di integrazione sociale e di aggregazione tra soggetti disabili e normodotati, sostenere e promuovere azioni volte ad incoraggiare un maggior esercizio dell’attività sportiva e motoria dei più giovani e promuovere il patrimonio ambientale e culturale del territorio.