Aulla: giornata nazionale contro gli sprechi alimentari

venerdì, 4 febbraio 2022, 08:51

Dalla pappa al pomodoro ai consigli contadini per valorizzare gli avanzi a tavola. La cucina povera della tradizione toscana è protagonista sabato 5 febbraio al mercato di Campagna Amica in Piazza Roma ad Aulla. L'iniziativa, promossa da Coldiretti Massa Carrara, è destinata a tutti i clienti del mercato settimanale degli agricoltori che nell'arco di tutta la mattina potranno, oltre che acquistare i prodotti di stagione direttamente dagli agricoltori, degustare alcune delle ricette anti-spreco preparate dai cuochi contadini e ricevere preziosi suggerimenti per utilizzare tutti gli avanzi in cucina. Per l'appuntamento verrà diffuso l'esclusivo focus della Coldiretti su "Le nuove vite del pane", cibo simbolico nella lotta allo spreco che è un sacrilegio buttare e per questo sono nate molteplici ricette per recuperarlo. Nell'occasione sarà infine divulgato lo studio Coldiretti/Ixe' su come sono cambiati gli sprechi alimentari degli italiani nelle famiglie e al ristorante ma anche i consigli per contenere quelli domestici.

