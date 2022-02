Confartigianato Imprese Massa Carrara ricerca due esperti contabili per lavoro di impiegato.

Altre notizie brevi

venerdì, 4 febbraio 2022, 14:57

Risanamento e investimenti: sono queste le parole d’ordine del Bilancio di Previsione 2022-24 presentato oggi alla commissione 2 dal vicesindaco Matteo Martinelli, titolare della delega ai conti del municipio. «Abbiamo lavorato con grande attenzione e lungimiranza e oggi possiamo dire che la situazione finanziaria del comune è migliorata.

venerdì, 4 febbraio 2022, 13:38

"Il Movimento 5 Stelle di Carrara è contrario al traforo della foce e i 20 milioni di euro devono essere destinati a cose serie".Inizia così l'intervento del gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Carrara in merito al traforo della Foce proposto in regione da Forza Italia e PD regionale (in...

venerdì, 4 febbraio 2022, 12:14

A partire dal 2022 gli indennizzi alle aziende zootecniche che hanno subito danni da predazione saranno erogati “a sportello”. Questo significa che basterà una procedura amministrativa molto più rapida rispetto a quella attuale, che consentirà di presentare le domande di aiuto immediatamente dopo il verificarsi dell’evento, la loro pronta istruttoria...

venerdì, 4 febbraio 2022, 08:53

Ultimo appuntamento per “Carrara Indoor” la prima manifestazione di gare di atletica indoor organizzata nella nostra città. Sabato e domenica sulla pista allestita nei padiglioni del polo fieristico, si sfideranno 500 giovani atleti tra i 12 e i 15 anni impegnati in 4 diverse discipline.

venerdì, 4 febbraio 2022, 08:51

Dalla pappa al pomodoro ai consigli contadini per valorizzare gli avanzi a tavola. La cucina povera della tradizione toscana è protagonista sabato 5 febbraio al mercato di Campagna Amica in Piazza Roma ad Aulla. L'iniziativa, promossa da Coldiretti Massa Carrara, è destinata a tutti i clienti del mercato settimanale degli...

giovedì, 3 febbraio 2022, 16:42

La prima tranche di 800 confezioni monodose di Paxlovid, la pillola Pfizer anti-Covid da prendere a casa, arriverà in Toscana nella giornata di domani, venerdì 4 febbraio, al centro di stoccaggio del Meyer. Il nuovo antivirale sarà solo per le persone positive ad alto rischio di peggioramento della malattia.

giovedì, 3 febbraio 2022, 16:40

L’amministrazione comunale di Carrara ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico professionale a un dietologo, dietista, o biologo nutrizionista, finalizzato agli adempimenti necessari per garantire la migliore qualità del servizio di refezione scolastica, tenendo conto dei livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed...

giovedì, 3 febbraio 2022, 16:39

In una nota stampa, Domenico Piedimonte di Forza Italia, annuncia che nel consiglio comunale odierno, si parlerà della richiesta della presenza dello psicologo nelle farmacie comunali: "Chiediamo di partire – dice Piedimonte – con una presenza alternata e a rotazione tra le varie farmacie comunali nelle quali verranno affissi gli...

giovedì, 3 febbraio 2022, 14:58

"Bene il rafforzamento delle funzioni delle polizie provinciali per fronteggiare gli ungulati, ma la svolta passa dal coinvolgimento attivo degli agricoltori". Così il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri, commenta gli indirizzi appena approvati dalla Giunta regionale toscana sul controllo e il contenimento degli ungulati in ambito agricolo e urbano."La direzione è quella giusta...

giovedì, 3 febbraio 2022, 14:42

"La Caravella è oggetto di interventi ed attenzioni fin dall'insediamento di questa amministrazione e l'obiettivo di renderla sicura e pienamente fruibile è stato il faro di quanto fatto fin dal principio della nostra azione amministrativa".Il gruppo Movimento 5 Stelle Carrara fa il punto sulla Caravella e ripercorre le azioni messe...