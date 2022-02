Corso integrale e di aggiornamento per addetti al pronto soccorso

Altre notizie brevi

lunedì, 7 febbraio 2022, 18:45

Il museo Gigi Guadagnucci si apre sempre di più ai cittadini e cerca, tra gli studenti del territorio delle scuole secondarie di primo e secondo grado, giovani artisti per creare una storia a fumetti ambientata nel museo dedicato allo scultore massese.

lunedì, 7 febbraio 2022, 14:14

Il comune di Carrara informa che è stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l’accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (art. 53, comma 1, d.

lunedì, 7 febbraio 2022, 13:14

Uno sportello di Cna per "sbrogliare" la matassa della burocrazia che ruota attorno al panorama dei bonus in grado di valutare con competenza ed esperienza la correttezza di tutta la documentazione. E' una delle recenti novità messe in campo da Cna Massa Carrara rivolte a privati, professionisti e amministratori di...

lunedì, 7 febbraio 2022, 13:10

Modifiche alla circolazione lungo la Strada provinciale 1 di Montignoso: dall'8 al 14 febbraio 2022 viene istituito nelle fasce di orario 8,45-13 e 14-18 un senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico al km 8,400 della Sp 1 di Montignoso (nei presi dell'incrocio con via Cantoresa).

sabato, 5 febbraio 2022, 10:07

"Sono ormai sotto gli occhi di tutti i problemi che alcune attività collocate sul viale Stazione stanno determinando in termini di ordine pubblico e di decoro. Abbiamo raccolto come Fratelli d'Italia le segnalazioni di molti cittadini della zona che parlano di schiamazzi notturni, di urla e perfino risse, probabilmente determinate dalla...

sabato, 5 febbraio 2022, 10:02

Sarà intitolata a Giovanni Pedrazzi, sindacalista dei Cobas e anarchico, la rotatoria sulla Strada dei Marmi situata a Miseglia, nei pressi della pesa pubblica: lo ha deciso l’amministrazione comunale, con la delibera approvata venerdì 3 febbraio dalla giunta.«Giovanni Pedrazzi è stato una figura molto importante per la nostra città.

sabato, 5 febbraio 2022, 10:01

Il PRI di Carrara ha accolto con soddisfazione la notizia che la “Pro-Loco” di Avenza, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nei locali dell'Oratorio parrocchiale di Avenza, ha riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica la nota vicenda del “lascito Crudeli” da decennio disperso per incuria ed illecita negligenza degli Enti preposti.

venerdì, 4 febbraio 2022, 20:06

Confartigianato Imprese Massa Carrara ricerca due esperti contabili per lavoro di impiegato.

venerdì, 4 febbraio 2022, 14:57

Risanamento e investimenti: sono queste le parole d’ordine del Bilancio di Previsione 2022-24 presentato oggi alla commissione 2 dal vicesindaco Matteo Martinelli, titolare della delega ai conti del municipio. «Abbiamo lavorato con grande attenzione e lungimiranza e oggi possiamo dire che la situazione finanziaria del comune è migliorata.

venerdì, 4 febbraio 2022, 13:38

"Il Movimento 5 Stelle di Carrara è contrario al traforo della foce e i 20 milioni di euro devono essere destinati a cose serie".Inizia così l'intervento del gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Carrara in merito al traforo della Foce proposto in regione da Forza Italia e PD regionale (in...