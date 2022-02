FdI: "Sicurezza e decoro nel Viale Stazione"

sabato, 5 febbraio 2022, 10:07

"Sono ormai sotto gli occhi di tutti i problemi che alcune attività collocate sul viale Stazione stanno determinando in termini di ordine pubblico e di decoro. Abbiamo raccolto come Fratelli d'Italia le segnalazioni di molti cittadini della zona che parlano di schiamazzi notturni, di urla e perfino risse, probabilmente determinate dalla somministrazione di alcool, abbandonando bottiglie ed altri rifiuti a terra, e lasciando sporco e degrado, sotto gli occhi irresponsabili e indifferenti anche dei gestori. Per non parlare delle persone che spesso bivaccano di fronte ad un esercizio commerciale in particolare, per capirci quello con un nome non propriamente italiano, oggi trasformato in un punto di somministrazione, che a certe ore della giornata, soprattutto la sera, sconsigliano ai cittadini il transito a piedi nel viale stesso. Una situazione intollerabile secondo Fratelli d'Italia e che ha raggiunto livelli preoccupanti in tema di ordine pubblico; una realtà che deve essere oggetto delle valutazioni anche da parte del Questore e di tutte le forze dell'ordine, fino anche all'emanazione di provvedimenti, a sua disposizione, quali la chiusura dell'esercizio commerciale, così da riportare la percezione di sicurezza nella zona. Chiediamo risposte al più presto" Così, in una nota stampa congiunta, Marco Guidi, coordinatore provinciale Fratelli d'Italia, Alessandro Amorese, capogruppo consiglio comunale, Massimo Evangelisti, consigliere comunale, e Bruno Tenerani, consigliere comunale.