Fisco: non solo il Bonus 110%, uno sportello Cna specializzato sulle agevolazioni per l'edilizia

lunedì, 7 febbraio 2022, 13:14

Uno sportello di Cna per "sbrogliare" la matassa della burocrazia che ruota attorno al panorama dei bonus in grado di valutare con competenza ed esperienza la correttezza di tutta la documentazione. E' una delle recenti novità messe in campo da Cna Massa Carrara rivolte a privati, professionisti e amministratori di condominio che intendono pianificare con serenità gli interventi di ristrutturazioni e riqualificazioni degli immobili derivanti dalle opportunità del superbonus, dell'ecobonus e del bonus facciate.

"Con questo nuovo servizio – spiega Paolo Ciotti, Direttore Cna Massa Carrara – mettiamo a disposizione della comunità, dei privati cittadini così come dei professionisti, e più in generale di tutti coloro che stanno valutando di sfruttare l'occasione del bonus edilizia la nostra professionalità e la nostra competenza. Lo sportello, accessibile su prenotazione, offre un ventaglio di servizi che mai come oggi, alla luce anche delle complicazioni derivanti dalla burocrazia, sono utili ed indispensabili. Ci adoperiamo, per esempio, per predisporre e trasmettere le pratiche di cessione del credito o di sconto in fattura all'agenzia dell'entrate e ove necessario di apporre il visto di conformità con tutte le garanzie assicurative previste e l'esperienza di un Caf presente da lunga data sul territorio. Forniamo inoltre la consulenza e l'assistenza necessaria su tutti i bonus edilizi previsti dalla normativa attuale". Per informazioni contattare il numero 0585.85291

Per informazioni vai sul sito www.cna-ms.it oppure pagina ufficiale Facebook @cna.massacarrara