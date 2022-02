Fratelli d'Italia: "La frana al Noceto, altro insuccesso della giunta De Pasquale"

Altre notizie brevi

mercoledì, 2 febbraio 2022, 21:48

Nell'ultimo direttivo dei circoli Carrara centro e paesi al monte Pd si è incominciato a discutere per poter elaborare un programma da indicare alla candidata sindaco Arrighi Serena. Per affrontare il tema del declino e del degrado si deve partire da una analisi della situazione attuale dei nuclei storici. "Certo, non...

mercoledì, 2 febbraio 2022, 09:43

In un comunicato, il gruppo dei Giovani Democratici di Massa, annunciano che non parteciperanno alla manifestazione contro l'alternanza scuola lavoro prevista per il 4 febbraio, organizzata a seguito della tragica morte di Lorenzo Parelli, in quanto di principio non contrari allo strumento formativo di interazione fra mondo della scuola e...

mercoledì, 2 febbraio 2022, 09:42

La chiusura dei locali a mezzanotte, a Massa, tiene sempre banco: il Movimento giovanile della Sinistra, in una nota stampa, si schiera decisamente contro questa delibera, che, a loro parere, blocca ulteriormente il commercio già in difficoltà e denuncia la totale insensibilità dell'amministrazione nei confronti dei giovani, colpendo tutti indistintamente...

martedì, 1 febbraio 2022, 19:39

"Nel consiglio comunale di lunedì 31 si sono votati molti atti importanti, fra questi anche le modifiche al vecchio regolamento cimiteriale che aveva bisogno di un restiling".Il Movimento 5 Stelle Carrara racconta i retroscena di un Consiglio Comunale che aveva all'ordine del giorno anche le modifiche al regolamento cimiteriale, sul...

martedì, 1 febbraio 2022, 10:55

«Ma quale traforo della Foce: invece di spenderli in opere inutili destiniamo i soldi alla manutenzione di strade ed edifici e alla sanità, per l'assunzione di medici e infermieri»: è questo il messaggio che ha lanciato dal consiglio comunale il gruppo consiliare del Movimento5Stelle con una mozione approvata con i...

martedì, 1 febbraio 2022, 09:53

Con il rinnovo delle cariche provinciali anche Mulazzo ha eletto un nuovo Segretario del Partito Democratico, Giorgio Santi Assessore al comune di Mulazzo.

lunedì, 31 gennaio 2022, 20:12

GAIA S.p.A, Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, informa che sono in arrivo le bollette dell'acqua nei comuni di Aulla, Podenzana, Pontremoli e Tresana (MS). Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 14 marzo 2022.

lunedì, 31 gennaio 2022, 20:11

Nausicaa Spa ricorda che a seguito delle nuove disposizioni regionali emesse a inizio gennaio, i rifiuti provenienti da utenze colpite da Covid sono assimilati alla frazione secco-indifferenziato. Questo significa che i cittadini affetti da Covid dovranno conferire i propri rifiuti, non differenziati, utilizzando: i contenitori del secco, se si tratta...

lunedì, 31 gennaio 2022, 12:22

Da martedì primo febbraio i cittadini che hanno diritto ai bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale possono presentare domanda per richiedere un contributo a fondo perduto per la sostituzione dell’impianto termico individuale di climatizzazione invernale presso l’abitazione principale

lunedì, 31 gennaio 2022, 09:28

In un comunicato Italia Nostra sezione apuo lunense, ha inviato una nota stampa con alcuni punti rilevanti per la discussione in consiglio comunale sull'articolo 21, riguardanti gli Agri Marmiferi."Italia Nostra Apuo-Lunense rinnova, ai signori consiglieri, l'invito ad integrare il regolamento in approvazione con alcune proposte innovative nella gestione del bene...