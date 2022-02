Giorgio Santi nuovo segretario del Pd di Mulazzo

martedì, 1 febbraio 2022, 09:53

Con il rinnovo delle cariche provinciali anche Mulazzo ha eletto un nuovo Segretario del Partito Democratico, Giorgio Santi Assessore al comune di Mulazzo.

Conseguentemente al nuovo segretario è stata eletta la nuova segreteria, ampia e rappresentativa del territorio, ne fanno parte :

Sandro Donati

Maria Ordovini

Fosco Uberti

Roberto Ribolla

Emanuela Dell'Orco

Pierangelo Genesoni

Daniel Ferrari

Gianpiero Pizzanelli

Davide Agretto

Mauro Calani

"Il Partito Democratico è il partito politico nel quale ho mosso i primi passi, i primi confronti con gli organismi locali e regionali sino ad arrivare alle elezioni amministrative 2017 che mi hanno permesso di entrare in maggioranza come primo degli eletti. In questa "casa" sono rimasto anche in momenti politicamente difficili e non sempre d'accordo, ma la coerenza richiede di saper accettare il voto della maggioranza.

Sono davvero onorato per questo incarico ricevuto dagli iscritti che mi hanno dato ancora una volta fiducia, ma da subito dico che dovremmo essere in grado di dialogare con tutti, il nostro compito è tornare a parlare con la cittadinanza e farsi portavoce delle problematiche.

Diversi sono gli incontri già fatti sul territorio e molti altri si susseguiranno, non è un momento storico facile ed in incontrasi non è affatto semplice ma vogliamo riattivare quel confronto con la cittadinanza che manca ormai da troppo tempo, siamo aperti al confronto con tutti coloro che amano questo territorio e sono pronti a mettersi in gioco per proteggerlo e valorizzarlo"