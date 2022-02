Giovani Democratici di Massa non parteciperanno alla manifestazione contro la Alternanza Scuola Lavoro

mercoledì, 2 febbraio 2022, 09:43

In un comunicato, il gruppo dei Giovani Democratici di Massa, annunciano che non parteciperanno alla manifestazione contro l'alternanza scuola lavoro prevista per il 4 febbraio, organizzata a seguito della tragica morte di Lorenzo Parelli, in quanto di principio non contrari allo strumento formativo di interazione fra mondo della scuola e del lavoro, ma propongono piuttosto un'attenzione maggiore sulle normative e le modalità organizzative dell'esperienza: "È evidente che le norme che lo regolano vadano riviste e migliorate- scrivono - garantendo lasicurezza sul posto di lavoro e prevedendo, altresì, degli incentiviper gli studenti. L'episodio drammatico di Lorenzo Parelli ne èun'evidente dimostrazione, proprio per questo siamo e saremo sempredalla parte di chi perde la vita sul lavoro".



"Porre l'attenzione su questo tema - continua - è fondamentale e sollecitare leistituzioni preposte a fare di più e meglio è doveroso da parte ditutta la collettività. I Giovani Democratici da molti anni a questa parte portano avanti unacomplessa sfida, quella di rendere la transizione Liceo- Universitàpiù accessibile e più fruibile per gli studenti. Proprio per questotra le nostre proposte vi è una alternanza scuola- univerversità chepotrebbe agevolare i ragazzi e i ragazzi ad una scelta più consapevoledel percorso che andranno ad intraprendere. Inoltre, crediamo che sianecessario intensificare il dialogo tra scuola- istituzioni- ed impreseterritoriali, per far si che l'alternanza scuola lavoro siaun'opportunità e non una perdita di tempo e di risorse".



"L'impegno che prendiamo- conclude - è quello di raccogliere testimonianze su comel'alternanza scuola-lavoro sta funzionando o meno nella nostraprovincia per poi formulare un documento che andremo a presentare allenostre figure istituzionali e al regionale".