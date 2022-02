Il M5S Carrara fa il punto sulla Caravella

giovedì, 3 febbraio 2022, 14:42

"La Caravella è oggetto di interventi ed attenzioni fin dall'insediamento di questa amministrazione e l'obiettivo di renderla sicura e pienamente fruibile è stato il faro di quanto fatto fin dal principio della nostra azione amministrativa".



Il gruppo Movimento 5 Stelle Carrara fa il punto sulla Caravella e ripercorre le azioni messe in atto in questi 4 anni e mezzo, fino a quella in corso che riguarda la demolizione del rudere presente accanto alla pista.



"Dal momento del nostro insediamento le attenzioni per un luogo così caro alla cittadinanza sono state evidenti, e per i primi interventi che avevano riguardato mettere a norma quell'area per renderla idonea per eventi e spettacoli, e conforme alla normativa vigente, l'amministrazione investì circa 70.000€.



Molti degli apparati installati e dei lavori fatti sono stati vandalizzati fin dal primo momento ed in maniera continuativa, ma la volontà di restituire la Caravella alla città non è mai venuta meno e, grazie agli interventi iniziali uniti a regolari passaggi di spazzamento della pista (che purtroppo sono minimizzati dai rifiuti che vengono abbandonati giorno e notte) e al miglioramento dell'illuminazione dell'area, la Caravella è stata messa a disposizione di associazioni sportive e culturali del territorio e della pro-loco che hanno potuto utilizzarla fin da prima del periodo Covid, per allenamenti , eventi, poi purtroppo fermati dalla pandemia, e campus estivi.



Il progetto di abbattimento della vecchia struttura rimasta in piedi a bordo pista si è reso necessario perché non sicura e perché nei molti anni di abbandono era diventata dormitorio e , peggio ancora, area di spaccio.



L'avvio dei lavori e l'apertura del cantiere hanno comportato l'investimento di ulteriori 42.000€ per quegli interventi che serviranno a demolire e smaltire in maniera idonea i materiali di risulta".



"Il nostro impegno nel restituire alla città un'area più decorosa è stato continuo - concludono i 5 Stelle- adesso la città avrà a disposizione una carta bianca sulla quale sarà possibile pensare al futuro della Caravella, un futuro che dovrà integrarsi con il nuovo assetto che tutta la zona avrà a seguito degli interventi previsti dal nuovo waterfront, e che dovrà essere delineato assieme ai cittadini"